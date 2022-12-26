Haberler Yaşam Çaycuma 1 kuyusu nerede? Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma 1 kuyusunda ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede?

Giriş Tarihi: 26.12.2022 20:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 20:35

26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 kuyusu sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettiğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında kuyuya ilişkin detayları merak edenler Çaycuma 1 kuyusu nerede, ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan edenler Çaycuma 1 kuyusu nerede, ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.