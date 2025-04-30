Çaykur 1500 işçi alımı ne zaman, belli oldu mu? 1500 mevsimlik işçi alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu!

ÇAYKUR her yıl mevsimlik işçi alımı gerçekleştiriyor. 2025 yılı için alımların ne zaman başlayacağı ise başvuru yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kadro dağılımının belli olduğu işçi alımı için ilanlar ÇAYKUR resmi sitesi veya İŞKUR'da yayınlanacak. Peki, Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?