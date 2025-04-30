Haberler
Yaşam
Çaykur 1500 işçi alımı ne zaman, belli oldu mu? 1500 mevsimlik işçi alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:16
Çaykur 1500 işçi alımı ne zaman, belli oldu mu? 1500 mevsimlik işçi alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu!
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) mevsimlik işçi alımı için geri sayım başladı. Normal şartlarda 3-4 Nisan tarihleri aralığında yapılacak olan başvurular ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise gözler yeni başvuru tarihinde. İşçi alım ilanları ÇAYKUR'un internet sitesi veya İŞKUR üzerinden duyurulacak. Peki, Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu? İşte, detaylar...