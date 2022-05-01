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Haberler Yaşam Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 16:32

Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?

Cehennem filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak. Orijinal adıyla Inferno izleyenlerden tam not alıyor. Tom Hanks efsaneleri arasında yer alan 2016 yapımı Cehennem filmi konusu ile ilgi çekiyor. Felicity Jones'un efsane oyuncu Tom Hanks'e eşlik ettiği Cehennem filmi Dan Brown'un aynı adlı kitabından uyarlama. Peki, Cehennem konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem filmi nerede çekildi? İşte Cehennem oyuncuları ve konusu...

Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?

Çekimleri Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen Cehennem filmi Tom Hanks filmleri arasında en ilgi çekenler arasında yerini aldı. ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Dan Brown'un kitabından uyarlanan Inferno, Melekler ve Şeytanlar filminin devamı niteliğinde. Efsane film Da Vinci Şifresi ile bir döneme damgasını vuran Inferno bu akşam Kanal D'de. Peki, Cehennem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem filmi nerede çekildi? İşte Inferno konusu ve oyuncuları...

Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?

CEHENNEM FİLMİ KONUSU

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar.

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Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?

Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu Landgdon'ın neler olduğunu hatırlamasıdır.

Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?

CEHENNEM OYUNCULARI

Tom Hanks - Robert Langdon, Harvard University simge bilim profesörü

Felicity Jones - Dr. Sienna Brooks, Langdon'un kaçışına yardımcı olan bayan doktor.

Omar Sy - Ajan Christoph Bruder, SRS komutanı.

Ben Foster - Bertrand Zobrist, dünyadaki nüfus artışını durdurmak isteyen bilim insanı.

Irrfan Khan - Harry.

Sidse Babett Knudsen - Elizabeth Sinskey, Dünya Sağlık Örgütü Görevlisi.

Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?

CEHENNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 27 Nisan 2015'te İtalya'nın Venedik kentinde başladı ve Nisan ayının sonundan itibaren İtalya'nın Floransa kentinde devam etti. Hanks'in yer aldığı açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında ve şehrin tarihi merkezinin başka yerlerinde çekildi. Floransa'daki Ponte Vecchio yakınlarındaki bir apartman binasında bazı ikinci birim gösterileri çekildi.

Floransa'nın simgesel yapıları, nehri ve köprülerinin alçaktan uçan hava fotoğrafları 11 Mayıs 2015'te çekildi. Erken bir karavanda gösterilen bir sekans, bir Padova tren istasyonu işaretini taşıyor, ancak Padova halkı, sahnenin başka bir yerde yeniden yaratıldığını hemen fark etti. 5 Haziran 2015 itibarıyla filmin büyük bir kısmının Macaristan'ın Budapeşte kentinde Korda Stüdyoları'nda çekilmesi planlandı. Çekim 21 Temmuz 2015'te tamamlandı.