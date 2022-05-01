Haberler
Yaşam
Cehennem filmi konusu nedir, nerede çekildi? Inferno - Cehennem filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:30
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
16:32
Cehennem filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak. Orijinal adıyla Inferno izleyenlerden tam not alıyor. Tom Hanks efsaneleri arasında yer alan 2016 yapımı Cehennem filmi konusu ile ilgi çekiyor. Felicity Jones'un efsane oyuncu Tom Hanks'e eşlik ettiği Cehennem filmi Dan Brown'un aynı adlı kitabından uyarlama. Peki, Cehennem konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem filmi nerede çekildi? İşte Cehennem oyuncuları ve konusu...