MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?

Çekya Türkiye maçı tarihi için geri sayım başladı. Gürcistan karşısında 3-1'lik galibiyet sonrası Portekiz'e 3-0 yenilen Milliler, gruptan çıkma ihtimalini Çekya maçına bıraktı. Montella'nın seçimleri noktasındaki açıklamaları takip edilirken kritik maçta nasıl bir ilk 11'in sahada olacağı merak ediliyor. Peki; Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...