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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:25
Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarında son karşılaşmalar oynanıyor. A Milli Takım son maçına Çekya karşısında çıkacak. Bu noktada taraftarlar milli maç canlı yayın ekranı başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11'de kimler olacak gibi sorular araştırılmaya başladı. Teknik adam Montella'nın bu kez kadroda değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu. Peki; Çekya Türkiye maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi? İşte, maça dair merak edilenler...