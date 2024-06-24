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Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:25

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarında son karşılaşmalar oynanıyor. A Milli Takım son maçına Çekya karşısında çıkacak. Bu noktada taraftarlar milli maç canlı yayın ekranı başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11'de kimler olacak gibi sorular araştırılmaya başladı. Teknik adam Montella'nın bu kez kadroda değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu. Peki; Çekya Türkiye maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi? İşte, maça dair merak edilenler...

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?

Çekya Türkiye maçı tarihi için geri sayım başladı. Gürcistan karşısında 3-1'lik galibiyet sonrası Portekiz'e 3-0 yenilen Milliler, gruptan çıkma ihtimalini Çekya maçına bıraktı. Montella'nın seçimleri noktasındaki açıklamaları takip edilirken kritik maçta nasıl bir ilk 11'in sahada olacağı merak ediliyor. Peki; Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 F grubunda Milli Takımın son maçı Çekya karşısında olacak. Çekya Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Volkspark Stadı'nda oynanacak maç son 16 turu öncesi Milliler için oldukça kritik olacak.

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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Milli takım 3. maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilecek?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?

EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU: TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

F GRUBU:

1- Portekiz / 6 puan

2- Türkiye / 3 puan

3- Çekya / 1 puan

4- Gürcistan / 1 puan

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 nasıl olacak?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turu biletini kapacak. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali Çekya maçına bağlı.

Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları izlenecek.

Çekya ve Gürcistan son maçlarını kazanırsa Türkiye gruplarda EURO 2024'e veda edecek.

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