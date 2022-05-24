Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur’an Tevrat İncil masal

"İBRAHİM DİYE BİR ADAMIN YAŞADIĞI MALUM DEĞİL"

Önal'ın sözünü keserek araya giren Şengör, şöyle konuştu: "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil.