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Haberler Yaşam Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur'an Tevrat İncil masal
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:31

Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur'an Tevrat İncil masal

Prof. Dr. Celal Şengör, yeni bir skandala imza attı. Daha önce kendi dışkısını yediğini söyleyen ve kız öğrencisini taciz ettiğini dile getiren Şengör, katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullandı…

Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur’an Tevrat İncil masal

Jeolog Celal Şengör, bir TV programına katıldı. Akademisyen Ahmet Arslan ile Harran Kazı Başkanı Mehmet Önal da yayındaydı. Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Akademisyen Celal Şengör'den skandal sözler! Hazreti İsa ve Musa hikaye, Kur'an Tevrat İncil masal | Video

Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur’an Tevrat İncil masal

"İBRAHİM DİYE BİR ADAMIN YAŞADIĞI MALUM DEĞİL"

Önal'ın sözünü keserek araya giren Şengör, şöyle konuştu: "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil.

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Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur’an Tevrat İncil masal

"BELGE YOK"

Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur’an Tevrat İncil masal

Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok.

Celal Şengör’den skandal: Hazreti İsa ve Musa hikaye Kur’an Tevrat İncil masal

"CELAL HOCA HAKLI" DEDİ!

Celal Şengör'den sonra söz hakkı alan Arslan ise, "Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış.

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