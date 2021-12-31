Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri

CEM DAVRAN FİLMLERİ
2020 Karakomik Filmler 2: Emanet
2020 Karakomik Filmler 2: Deli
2019 Karakomik Filmler
2011 Bir Ses Böler Geceyi Süha Kaygusuz
2011 Melekler ve Kumarbazlar [2]
2007 Avrupalı Avrupalı
2000 Balalayka Hasan
2000 Ruhsar Mazhar
1999 Kahpe Bizans Yetiş Bey, Gavur Bey (Markus Antonyus), Gezer Bey
1993 Tersine Dünya
1991 Varyemez Oktay
1991 Kurt Kanunu
1986 Asılacak Kadın Yalçın'ın Çocukluk Arkadaşı
1979 Yusuf ile Kenan Yusuf
1978 Taşı Toprağı Altın Şehir
CEM DAVRAN DİZİLERİ
Aşkın Tarifi (2021) -
Yarım Kalan Aşklar (2020) -
Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)
8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)
Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)
Babam Sınıfta Kaldı - (2013)
Bizim Okul - (2013)
İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)
Çete - (2010)
Hayat Güzeldir - 2008
Fesupanallah - (2007)
Deli Dolu - Oğuz - (2006)
İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)
Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)
Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003
Patron Kim - Cem - 2003
Bana Abi De - Selo - 2002
Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002
Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000
Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001
Ruhsar - Mazhar - 1998-2001
Tatlı Betüş - 1993