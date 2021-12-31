Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri

O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümü bu akşam ekrana geliyor. Programa konuk olan ünlüler arasında Cem Davran da yer alıyor. Ünlü ismin konuk listesinde yer aldığını gören hayranları sevinirken, kendisi hakkında bilgi edinmek isteyenler Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte programın diğer konukları ile 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri, filmleri, hayatı ve biyografisi!