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Haberler Yaşam Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 13:11

Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri

Cem Davran bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konukları arasına adını yazdırdı. Bugün yayınlanacak olan programı izlemeye hazırlanan vatandaşlar, konuklar arasında yer alan ünlü oyuncuyu Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli sorularıyla araştırıyor. Bu akşam programın yeni yıl özel bölümünde pek çok ünlü isim izleyiciyle buluşacak. İşte 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri, filmleri, hayatı ve biyografisi!

Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri

O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümü bu akşam ekrana geliyor. Programa konuk olan ünlüler arasında Cem Davran da yer alıyor. Ünlü ismin konuk listesinde yer aldığını gören hayranları sevinirken, kendisi hakkında bilgi edinmek isteyenler Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte programın diğer konukları ile 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri, filmleri, hayatı ve biyografisi!

Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri

CEM DAVRAN KİMDİR?

Muharrem Cem Davran (d. 3 Mart 1964, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucudur. Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır. Cem Davran, Hilal Davran ile evlidir. Hür Can ve Ali isminde iki oğlu bulunmaktadır. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

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Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri

CEM DAVRAN TİYATRO OYUNLARI

Bezirgan (Tartuffe) : Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2012

Doğum Günü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Alevli Günler : Irmak Bahçeci -İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010

Beyefendi : Cem Davran - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2000

Ahududu (oyun) : Joseph Kesselring - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

Yeni Baştan : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1996

Teope : Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

Tartüf : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1992

Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno - Dormen Tiyatrosu - 1991

Ödüller Kimin : Jean-Noel Fenwıck - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

Askerliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1993

Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cem Davran dizileri ve filmleri

CEM DAVRAN FİLMLERİ

2020 Karakomik Filmler 2: Emanet

2020 Karakomik Filmler 2: Deli

2019 Karakomik Filmler

2011 Bir Ses Böler Geceyi Süha Kaygusuz

2011 Melekler ve Kumarbazlar [2]

2007 Avrupalı Avrupalı

2000 Balalayka Hasan

2000 Ruhsar Mazhar

1999 Kahpe Bizans Yetiş Bey, Gavur Bey (Markus Antonyus), Gezer Bey

1993 Tersine Dünya

1991 Varyemez Oktay

1991 Kurt Kanunu

1986 Asılacak Kadın Yalçın'ın Çocukluk Arkadaşı

1979 Yusuf ile Kenan Yusuf

1978 Taşı Toprağı Altın Şehir

CEM DAVRAN DİZİLERİ

Aşkın Tarifi (2021) -

Yarım Kalan Aşklar (2020) -

Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)

8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)

Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)

Babam Sınıfta Kaldı - (2013)

Bizim Okul - (2013)

İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)

Çete - (2010)

Hayat Güzeldir - 2008

Fesupanallah - (2007)

Deli Dolu - Oğuz - (2006)

İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)

Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)

Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003

Patron Kim - Cem - 2003

Bana Abi De - Selo - 2002

Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002

Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000

Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001

Ruhsar - Mazhar - 1998-2001

Tatlı Betüş - 1993

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