Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

SABAH'ın gündeme taşıdığı talep sonrası Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir basın açıklaması yaptı. İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te intihar edildiğine dair Silivri Cezaevinden duyuru yapıldığından bahsederek, "Bir hukukçu olarak ben sosyoekonomik durumu ne olursa olsun bir tutuklu veya hükümlünün bir cezaevi içerisinden kaçmasının çok zor olduğunu düşünüyorum.