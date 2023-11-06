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Haberler Yaşam Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…
Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:30

Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

Münevver Karabulut, 17'sinde bir lise öğrencisiydi… 2009 yılında sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi. Kan donduran cinayet, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Cinayetten sonra 197 gün sonra kaçan, teslim olduktan sonra da koğuşunda intihar eden Cem Garipoğlu'nun yaşadığına yönelik tartışmalar ise bitmedi. Süreyya Karabulut'un 'mezar açılsın' talebi defalarca reddedildi. Şoke eden talep ise Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. Katilin babasının 'mezar açılsın' talebini, Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir değerlendirdi: Bir an önce…

Deniz YUSUFOĞLU
Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

Tarihler, 3 Mart 2009'u gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Lise öğrencisi 17 yaşındaki Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından canice katledildi.

Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

Parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 197 gün firar etti. Ardından kendi isteğiyle teslim olan caninin 10 Ekim 2014'te intihar ettiği söylendi.

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Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

Cinayetin üzerinden yıllar geçti ancak Münevver Karabulut'un ailesinin acısı dinmedi. Gencecik bir kızı hayattan koparan Garipoğlu'nun intiharı ise sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istedi. Ancak yargı, bu talebi reddetti.

Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

BABA GARİPOĞLU'NDAN ŞOKE EDEN TALEP: MEZARI AÇILSIN

Yıllardır gündemde olan sorulara cevap verebilecek nitelikteki hamle, katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. Baba Garipoğlu avukatı aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na oğlunun mezarına "Feth-i Kabir" DNA eşleştirmesi yapılsın talebinde bulundu.

Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

SABAH'ın gündeme taşıdığı talep sonrası Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir basın açıklaması yaptı. İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te intihar edildiğine dair Silivri Cezaevinden duyuru yapıldığından bahsederek, "Bir hukukçu olarak ben sosyoekonomik durumu ne olursa olsun bir tutuklu veya hükümlünün bir cezaevi içerisinden kaçmasının çok zor olduğunu düşünüyorum.

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