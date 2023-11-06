Cem Garipoğlu’nun babası mezarı açılsın demişti! Rezan Epözdemir’den ilk açıklama: Bir an önce…

Münevver Karabulut, 17'sinde bir lise öğrencisiydi… 2009 yılında sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi. Kan donduran cinayet, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Cinayetten sonra 197 gün sonra kaçan, teslim olduktan sonra da koğuşunda intihar eden Cem Garipoğlu'nun yaşadığına yönelik tartışmalar ise bitmedi. Süreyya Karabulut'un 'mezar açılsın' talebi defalarca reddedildi. Şoke eden talep ise Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. Katilin babasının 'mezar açılsın' talebini, Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir değerlendirdi: Bir an önce…