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Haberler Yaşam Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Cemal Süreya Sözleri Ve Aşk Şiirleri
Giriş Tarihi: 10.04.2021 00:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 00:26

Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Ve Aşk Şiirleri

, 1931 yılında Erzincan'da hayata gözlerini açtı. İlkokulu Bilecik'te okudu, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Lisesi'nde yaptı. Üniversite'yi ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Çocukluk yaşlarından itibaren başlayan okuma tutkusu Cemal Süreya'nın edebiyata yönelişini sağladı. ve şiirleri de geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başardı. ve sözleri günümüzde hala paylaşılmaya devam ediyor. Cemal Süreya'nın söylediği en güzel, kısa, uzun şiirler ve sözler için ise doğru yerdesiniz. İşte, Cemal Süreya sözleri ve aşk şiirleri

Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Cemal Süreya Sözleri Ve Aşk Şiirleri

, söylediği sözler ve yazdığı şiirler ile günümüzde hala hayat bulmaktadır. En ünlü edebiyatçılardan birisi olarak dikkat çeken Süreya, ilkokul'u Bilecik'te, lise öğrenimini Haydarpaşa lisesinde yaparken, üniversiteyi ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Küçük yaşlardan itibaren okuma tutkusu olan Cemal Süreya'nın edebiyata yönelme nedeni ise annesinin küçük yaşlarda vefat etmesi oldu. ve şiirleri günümüzde hala dillerden düşmemekte, sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılmaktadır. ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. En güzel, kısa, uzun Cemal Süreya sözleri ve aşk şiirleri bu başlık altında yer alıyor.

Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Cemal Süreya Sözleri Ve Aşk Şiirleri

CEMAL SÜREYA SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

'nın çocukluğundan itibaren okuma tutkusu onun edebiyata yönelimini sağladı. 1931 yılında Erzincan'da hayata gözlerini açan ünlü edebiyatçı 1990 yılında ise hayata gözlerini yumdu. Söylediği sözler ve yazdığı şiirler ile ise günümüzde hala hayat bulmaya devam etmektedir. Özellikle aşk şiirleri ile tanınan Cemal Süreya'nın en güzel sözleri ve şiirleri sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılmakta, arama motorlarında da en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir.

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Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Cemal Süreya Sözleri Ve Aşk Şiirleri

BİLİYORUM SANA GİDEN YOLLAR KAPALI

Biliyorum sana giden yollar kapalı

Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;

İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm

Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım

Ben artık adam olmam bu derde düşeli

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya

Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki

Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi

Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği

Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda;

Hangi şarkıyı duysam, bizimçin söylenmiş sanki

Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor

Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini

Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu;

Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri

Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım

Bu böyle pek de kolay değil gerçi…

Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya;

Bunun verdiği mutluluk da az değil ki

Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa,

Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki

İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem,

Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi:

Bir geceyarısı yazıyorum bu mektubu

Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.

Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Cemal Süreya Sözleri Ve Aşk Şiirleri

BENİ ÖP SONRA DOĞUR BENİ

Şimdi

utançtır tanelenen

sarışın çocukların başaklarında.

Ovadan

gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan

çeviriyor o küçücük güneşimizi.

Taşarak evlerden taraçalardan

gelip sesime yerleşiyor.

Sesimin esnek baldıranı

sesimin alaca baldıranı.

Ve kuşlara doğru

fildişi: rüzgarın tavrı.

Dağ: güneş iskeleti.

Tahta heykeller arasında

denizin yavrusu kocaman.

Kan görüyorum taş görüyorum

bütün heykeller arasında

karabasan ılık acemi

– uykusuzluğun sütlü inciri –

kovanlara sızmıyor.

Annem çok küçükken öldü

beni öp, sonra doğur beni.

Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Cemal Süreya Sözleri Ve Aşk Şiirleri

ÜVERCİNKA

Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden

En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye

Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız

Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun

Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez

Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma

Yatakta yatmayı bildiğin kadar

Sayın Tanrıya kalsa seninle yatmak günah daha neler

Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının

Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde

Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor

Bütün kara parçaları için

Afrika dahil

Senin bir havan var beni asıl saran o

Onunla daha bir değere biniyor soluk almak

Sabahları acıktığı için haklı

Gününü kazanıp kurtardı diye güzel

Bir çok çiçek adları gibi güzel

En tanınmış kırmızılarla açan

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü

Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse değerlendiremez

Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek

İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar

Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar

Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası

Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırkenki

Padişah gibi cesaretti o alımlı değme kadında yok

Aklıma kadeh tutuşların geliyor

Çiçek Pasajı'nda akşam üstleri

Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor

Bütün kara parçalarında

Afrika hariç değil

SON DAKİKA