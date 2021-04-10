Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Cemal Süreya Sözleri Ve Aşk Şiirleri

Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan'da hayata gözlerini açtı. İlkokulu Bilecik'te okudu, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Lisesi'nde yaptı. Üniversite'yi ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Çocukluk yaşlarından itibaren başlayan okuma tutkusu Cemal Süreya'nın edebiyata yönelişini sağladı. Cemal Süreya sözleri ve şiirleri de geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başardı. Cemal Süreya şiirleri ve sözleri günümüzde hala paylaşılmaya devam ediyor. Cemal Süreya'nın söylediği en güzel, kısa, uzun şiirler ve sözler için ise doğru yerdesiniz. İşte, Cemal Süreya sözleri ve aşk şiirleri