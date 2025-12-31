Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Arhavi'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Arhavi'de kalan Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e gönderdi.

1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır. Zaman zaman Karadeniz müzikleri de söylemiştir.

Fadime Kurtoğlu ile evli olan Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.