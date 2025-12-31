Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri
Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:30

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri

Bugün İbo Show yılbaşı özel programına konuk olan Cengiz Kurtoğlu, programı izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri.

  • ABONE OL
Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri

Bugün ekranlara gelen İbo Show yılbaşı özel programının konukları arasında yer alan Cengiz Kurtoğlu, izleyicilerin dikkatini çekti. Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden biri olan sanatçının yaşam öyküsü ve müzik kariyeri merak konusu oldu. Programı izleyen pek çok kişi Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı ve çıkardığı albümler.

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Arhavi'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Arhavi'de kalan Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e gönderdi.

1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır. Zaman zaman Karadeniz müzikleri de söylemiştir.

Fadime Kurtoğlu ile evli olan Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri
Albümleri
1984 Sen Sözden Anlamaz Mısın
1986 Unutulan
1987 Yıllarım
1988 Bizim Şarkımız
1989 Hayatımı Yaşıyorum
1990 Aşkımız İçin
1991 Gözlerin
1992 Sensiz Kutladım
1994 Seven Benim
1996 Seviyorum
1997 Unutulmayanlar / Unutulan
1998 Hain Geceler
1999 Unutulmayanlar 2
Gözü Yaşlı / Yaşanmıyor
2000 Hiç Aklıma Gelmemişti
Sözlerim Sevenlere
2001 Yalancı Bahar
2003 Yorgun Yıllarım
Sensiz Olmuyor
2005 Ayrılık Saati
2006 Canın Sağolsun
2010 Sessizce
2014 Saklı Düşler
Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cengiz Kurtoğlu hayatı ve albümleri
1988 En Büyük Cimbom (Şampiyonluk Gecemiz)
Dostlar Tavernası
1989 Salimin Tavernasında Krallar El Ele
1990 Dostlar Tavernası 2
1992 Dostlar Tavernası 3
2001 Sindomax
2007 Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Yetiyor
Adam Kavgada Belli Olur
2008 Erkan Ocaklı Türküleriyle
2014 Söz (Ahmet Selçuk İlkan)
2016 Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 1
2018 Usta Çırak
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2
2020 Best Of Arif Susam
2021 Kalpsiz
2022 Aşkın Cenneti