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Haberler Yaşam Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:03

Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!

Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili çalışmalara başlandı. Cansız bedenlerden birinin üniversiteli Merve Şevval Elmas'a ait olduğu ortaya çıktı. DNA testi sonucunu öğrenen baba Osman Elmas, adeta yıkıldı. Sözleri yürekleri yaktı: Sözün bittiği yerdeyiz…

Erdoğan ÖZTÜRK
Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!

Antalya'da son 6 günde sahile vuran 8 cansız beden ekipleri de harekete geçirdi. Yapılan incelemede cansız bedenlerden birinin 4 Ocak'ta kaybolan Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu tespit edildi.

Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!

Kızını arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde yakından takip eden baba Osman Elmas, bu kez bulunan cesedin kızına benzerliği nedeniyle DNA testi vermek için İstanbul'dan Antalya'ya geldi.

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Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!

KIZINI ALMAK İÇİN BEKLEDİ...

İstanbul'a dönmeyip sonucu Antalya'da bekleyen Osman Elmas, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle adeta yıkıldı. DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, sabah erken saatlerde cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cenazenin işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Morg önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı baba Osman Elmas, "Kızımı sağ bulabilmek için çok uğraştık, herkes sesimiz oldu. Antalya kıyılarına son günlerde cesetler vurdu, onlardan bir tanesinin kızım olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan DNA testinde cesetlerden bir tanesinin benim kızım olduğu ortaya çıktı.

Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!

Allah kayıpları olan bütün vatandaşlarımıza sabır versin. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor, sözün bittiği yerdeyiz. Tek tesellimiz dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Devletimiz kızımı bulabilmek için çok aradı, takdir böyle oldu.

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