Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Morg önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı baba Osman Elmas, "Kızımı sağ bulabilmek için çok uğraştık, herkes sesimiz oldu. Antalya kıyılarına son günlerde cesetler vurdu, onlardan bir tanesinin kızım olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan DNA testinde cesetlerden bir tanesinin benim kızım olduğu ortaya çıktı.