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Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
16:03
Cesedi Antalya sahilinde bulunmuştu: Merve Şevval Elmas’ın babasından yürek yakan sözler!
Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili çalışmalara başlandı. Cansız bedenlerden birinin üniversiteli Merve Şevval Elmas'a ait olduğu ortaya çıktı. DNA testi sonucunu öğrenen baba Osman Elmas, adeta yıkıldı. Sözleri yürekleri yaktı: Sözün bittiği yerdeyiz…