Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!

Almanya Federal Karayolu Araştırma Enstitüsü (BASt), ülkede her yıl yaklaşık 80 bin alkol ve madde bağımlısının ehliyet alabilmek için girdiği ve ortalama yüzde 40'ının başarısız olduğu tıbbi-psikolojik sınavlarında (MPU), son yıllarda başarı oranının artması üzerine, ihbar edilen kliniklerle ilgili soruşturma başlattı.