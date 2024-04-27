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Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:39
Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!
Alman'da inanılmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı… Kurdukları kliniklerde alkol ve madde bağımlısı yüzlerce hastaya "temiz" raporları düzenleyerek tekrar ehliyet almalarını sağlayan çete çökertildi. Çetenin yöneticisi olduğu ileri sürülen Türk asıllı eski DJ Deniz K. ve rap'çi Manuellsen hakkında ticari dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şirketin yöneticilerinin Dubai'ye kaçarak krallar gibi yaşadığı ortaya çıktı.