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Haberler Yaşam Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:39

Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!

Alman'da inanılmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı… Kurdukları kliniklerde alkol ve madde bağımlısı yüzlerce hastaya "temiz" raporları düzenleyerek tekrar ehliyet almalarını sağlayan çete çökertildi. Çetenin yöneticisi olduğu ileri sürülen Türk asıllı eski DJ Deniz K. ve rap'çi Manuellsen hakkında ticari dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şirketin yöneticilerinin Dubai'ye kaçarak krallar gibi yaşadığı ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!

Almanya Federal Karayolu Araştırma Enstitüsü (BASt), ülkede her yıl yaklaşık 80 bin alkol ve madde bağımlısının ehliyet alabilmek için girdiği ve ortalama yüzde 40'ının başarısız olduğu tıbbi-psikolojik sınavlarında (MPU), son yıllarda başarı oranının artması üzerine, ihbar edilen kliniklerle ilgili soruşturma başlattı.

Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!

Soruşturma kapsamında Almanya'nın birçok bölgesinde şubesi bulunan, yöneticiliğini eski DJ Deniz K. (40) ve Manuellsen sahne adıyla bilinen ünlü rap'çi Emmanuel Awere Yazze Twellmann'ın (44) yaptığı MPU King Danışma Kliniği, polis tarafından takibe alındı.

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Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tedavisi devam eden alkol ve madde bağımlısı hastalara idrar, saç ve kan örnekleri bile alınmadan temiz raporu düzenlediği belirlendi.

Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!

DUBAİ'DE YAŞIYOR
Bu tür sahte belgeler için ise suçun türüne göre 2 bin ila 8 bin euro arasında para alındığı tespit edildi. Sahte belgeler sayesinde yüzlerce alkol ve madde bağımlısının tekrar direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Çete lideri Türk çıktı Dubai’ye kaçtı! Almanya’da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık!

Müşterilerine 6 haftada ehliyet vaadinde bulunan kliniğin kurduğu tezgâhla milyonlarca euro vurgun yaptığı öne sürüldü. Operasyon düzenleyen polis, Deniz K.'nın Dubai'de olduğunu belirlerken, Manuellsen'e ise ulaşamadı.

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