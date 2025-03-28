Giriş Tarihi: 28.03.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
06:38
CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı
İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamalarla yerli ve milli markaları hedef alara boykot çağrılarında bulundu. İmamoğlu'nun tutuklanmasına yorum yapmayan sanatçılara sosyal medyada baskı kurulmaya başlandı. SABAH Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşe yazısında, CHP'nin bu 'mahalle baskısı'nı kaleme aldı...