CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı

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SOKAKTA KİM VAR?

DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz" diyor.

Doğru bir tavır ama zaten sokak artık DEM kitlesi için hiç de müsait değil.

Zira Kürt düşmanlığı sıradanlaşmış hâlde.