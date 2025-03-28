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Haberler Yaşam CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 06:38

CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamalarla yerli ve milli markaları hedef alara boykot çağrılarında bulundu. İmamoğlu'nun tutuklanmasına yorum yapmayan sanatçılara sosyal medyada baskı kurulmaya başlandı. SABAH Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşe yazısında, CHP'nin bu 'mahalle baskısı'nı kaleme aldı...

CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından muhalefet çevrelerinin estirdiği havayı ibretle izliyoruz.
Mahalle baskısı neymiş, nasıl yapılırmış manifestosunu yazıyorlar.
CHP'nin Genel Başkanı, AK Partili olduklarını düşündüğü ticari işletmelerin isimlerini ilan ediyor. CHP'nin camına kırmızı çarpı attığı kahvecinin kapısından içeri girenler, Özgür Özel'in "Yıkın geçin, yıkın geçin" diye gazladığı lümpenler tarafından "geri zekâlılar" diye taciz ediliyorlar.
Hele o İmamoğlu'nun tutuklanmasına yorum yapmayan oyuncuların, sosyal medya ünlülerinin hâli...
Ağlamaklı videolar çekip neden istenileni söylemediklerinin izahını veriyorlar. Hastane raporunu göstereni mi ararsınız, akıllı telefonunu kaybettiğini söyleyeni mi?

CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı

Peki faşizm nedir?
Tam olarak budur; konuşma yasağı değil söyleme mecburiyeti.
Evet, CHP'yi esir almış ekibin yolsuzluk soruşturması üzerine sergiledikleri tavır, kazayla iktidar olmaları halinde Türkiye'nin içine gireceği kaosun öngösterimidir.
Rahmetli Engin Ardıç, benzer bir havanın hâkim olduğu günlerdeki bir yazısını, "Bunlar demokrat falan değiller. Hiçbir zaman da olmadılar. Gelirlerse 'intikam almaya' gelecekler ve terör estirecekler. Orasını burasını açan kızlar bu kavgada birer piyondur. Gün akşamlıdır, elbet biz de ölürüz. Meydan bunlara kalmasın yeter" diyerek bitiriyordu.
Sağ olsunlar, millet bir süredir bunları unutmuştu, bir haftada kendilerini yeterince hatırlattılar.

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CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı

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CEHALETİN BU KADARI YÜKSEK TAHSİLLE MÜMKÜN
Saraçhane'de bir eylemcinin, yaşıtı olan polis memurlarının gözüne soktuğu pankartta şu yazıyordu:
"Zaten okuyabilseydiniz polis olmazdınız."
"Bir doktorun, işçiden şerefli olduğuna" iman etmiş bu sefilliğe cevaben, "Polisler de artık üniversite mezunu" diyorlar.
Doğrudur. Ama meselemiz bu değil ki.
Babasının parasıyla E-5 üniversitelerinde vakit öldüren bu çocukları "ayrıcalıklı" olduklarına inandıran "elitizm" virüsünün bünyelerine nasıl girdiğini sorgulamalıyız.
Bu Şark elitizmine ilk neşteri yıllar önce atan Sakallı Celal'in başlıktaki tespiti bize yön gösteriyor.

CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı

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SOKAKTA KİM VAR?
DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz" diyor.
Doğru bir tavır ama zaten sokak artık DEM kitlesi için hiç de müsait değil.
Zira Kürt düşmanlığı sıradanlaşmış hâlde.

CHP iktidarının öngösterimi | Melih Altınok yazdı

Eylemciler, polise pamuk şekeri veriyorlar.
"Atatürk'ün askerleriyiz" diye slogan atan bir grubun "Biz de Atatürk'ün askerleriyiz" diyen başka gruplarla kavga ettiği bir ortamdan bahsediyoruz.
CHP yetkilileri bile kışkırtıp sokağa çıkardıkları kitleyle diyalog kuramıyor.

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