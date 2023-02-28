CHP ve 6’lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı "İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?" başlıklı köşe yazısında, CHP ve 6'lı koalisyon hattındaki bomba bir kulis iddiasını gündeme taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil muhalif çevrelerin daha depremin ikinci gününden itibaren "Seçimler ertelenemez" dediğini hatırlatan Mahmut Övür, CHP'de İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir ismin seçimlerin ertelenmesini istediğini yazdı. Peki bu öneri kimden geldi? İşte Mahmut Övür'ün o yazısı...