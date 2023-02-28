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Haberler Yaşam CHP ve 6'lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:15

CHP ve 6'lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı "İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?" başlıklı köşe yazısında, CHP ve 6'lı koalisyon hattındaki bomba bir kulis iddiasını gündeme taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil muhalif çevrelerin daha depremin ikinci gününden itibaren "Seçimler ertelenemez" dediğini hatırlatan Mahmut Övür, CHP'de İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir ismin seçimlerin ertelenmesini istediğini yazdı. Peki bu öneri kimden geldi? İşte Mahmut Övür'ün o yazısı...

CHP ve 6’lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında CHP ve 6'lı koalisyon hattındaki bomba bir iddiayı kaleme aldı. Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir ismin seçimlerin ertelenmesini istediğini yazdı.

İşte Mahmut Övür'ün o yazısı:

CHP ve 6’lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

"Ülke kan ağlarken, Altılı Masa etrafında buluşan siyasi aktörler sadece iktidarla değil birbirleriyle de kavga ediyor. Dertleri de "Ben aday olacağım" veya "Benim istediğim aday olacak" ya da "Bize kaç koltuk verilecek?" meselesi...

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CHP ve 6’lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

Kavganın son örneklerini de Akşener hakkında dosya tutan Yaşar Okuyan'ın çıkışı ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP kurmaylarına zehir zemberek, "geri zekâlı, ahmak" deyişiyle gördük.

CHP ve 6’lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

Deprem acısına rağmen bu kavga alttan alta sürdü. Doğrusu CHP'liler de susmadı. Akşener'e CHP'den gelen ilk tepki, "Kadın kontrolden çıkmış" biçimindeydi ama Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi ve masa arkadaşını daha aşağılayan bir cevap verdi:
"Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor."

CHP ve 6’lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

Akşener dün kendisine böyle seslenen Kılıçdaroğlu ile sabah kahvaltısında buluşunca ne dedi veya birbirlerinin yüzlerine nasıl baktılar bilemem ama daha ilginç çıkış, Akşener'in "Fatih" ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'nun çevresinden geldi.

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