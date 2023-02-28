CHP ve 6’lı masa hattında bomba kulis! İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

"Ülke kan ağlarken, Altılı Masa etrafında buluşan siyasi aktörler sadece iktidarla değil birbirleriyle de kavga ediyor. Dertleri de "Ben aday olacağım" veya "Benim istediğim aday olacak" ya da "Bize kaç koltuk verilecek?" meselesi...

