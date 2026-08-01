CHP ve İş Bankası hisseleri... "Siyasetin tümüyle dışında tutulmalı" | Okan Müderrisoğlu yazdı

Peki ne yapılabilir?
Takdir edersiniz ki... Özne, Büyük Önder Atatürk olunca, akan sular duruyor.
Bu noktada elimizde referans niteliğinde bir kitap var. (SPK eski Başkanı) Prof. Dr. Ali İhsan Karacan'ın kaleme aldığı "Kemal Atatürk'ün Vasiyetnamesi-Bir İnceleme."
Karacan; bu çalışmasında, İş Bankası'nda CHP tarafından temsil edilen payların 1960 ve 1980 darbeleri sonrası Hazine'ye devredildiğini, derin hukuki münakaşalar yaşandığı hatırlatıyor. Nihayetinde, yargı kararları ile Atatürk'ün vasiyeti kapsamındaki hisselerin CHP adına tescil edildiğini belirtiyor.
Sonrasında, bugünün koşullarını gözeterek, dikkat çekici alternatif çözüm önerileri sunuyor. Mesela... Atatürk'ün vasiyetindeki temel iradenin CHP'nin mutlaka yönetici olması yerine, vasiyet hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesi olduğu tezini işliyor. Vasiyetnamedeki maksat, tarafsız temsil mekanizmasıyla da sağlanabiliyorsa, CHP'deki temsil görevinin "bağımsız bir kurula" devredilebileceğini fikir masasına getiriyor.
Veya en az sancılı model olarak... CHP'nin elindeki %28,09'luk pay, teknik olarak "Oy Hakkı Olmayan Hisse" statüsüne çevrilir. Böylece banka yönetim kurulundaki 4 koltuk için CHP aday gösteremez. CHP tarafından atanan yönetim kurulu üyelerinin yerine, İş Bankası'nın diğer ana hissedarları ve yatırımcıların oylarıyla genel kurulda seçim yapılır.
İşin özü şu...
Parti ve banka... Yan yana gelmemesi gereken iki farklı kurumsallığı ifade ediyor.
Atatürk'ün vasiyetinin korunması ve CHP'nin bankacılık sektöründen çekilmesi mümkün.
Partinin sadece vasiyet görevlisi statüsünde olması, banka yönetimine katılmaması, hisse gelirlerinin TTK ve TDK aktarılmasını gözetmekle yetinmesi, rasyonel çözüm olarak durmakta.