CHP’li belediyede ’çöp dağları’ skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız

'SENDİKA GENEL MERKEZİ İŞÇİ GREVİNİ KIRMAK İSTİYOR'

'Satılık sendika istemiyoruz' slonganları da grevdeki işçilerden SABAH'a konuşan bir temsilci şunları söyledi:

"DİSK Genel Merkezi, burada bizlerden ve sendika sorumlularımızdan habersiz olarak belediyenin teklifine imza atacak. Dolayısıyla biz bugün diğer sloganlarımız haricinde 'Satılık sendika istemiyoruz' de diyoruz. Bunu maalesef bağlı olduğumuz sendika olan DİSK için atıyoruz."