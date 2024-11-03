Giriş Tarihi: 03.11.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024
07:29
CHP'li belediyede 'çöp dağları' skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız
İstanbul'da CHP tarafından yönetilen belediyelerdeki işçiler, sefalet ücretleriyle çalıştırmak istenmelerine isyan etti. 'İnsan gibi yaşamak bizim de hakkımız' diyen işçiler, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe ve Kartal Belediyesi çalışanları Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıktı. Kartal Belediyesi çalışanları ise başlattıkları grevde 5'inci gününe girdi. İlçede toplanmayan çöpler dağ oldu. Kartal'ın en önemli noktalarından biri olan Kordonboyu Mahallesi'ndeki çöpler de dikkat çekti.