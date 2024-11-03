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Giriş Tarihi: 03.11.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 07:29

CHP'li belediyede 'çöp dağları' skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız

İstanbul'da CHP tarafından yönetilen belediyelerdeki işçiler, sefalet ücretleriyle çalıştırmak istenmelerine isyan etti. 'İnsan gibi yaşamak bizim de hakkımız' diyen işçiler, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe ve Kartal Belediyesi çalışanları Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıktı. Kartal Belediyesi çalışanları ise başlattıkları grevde 5'inci gününe girdi. İlçede toplanmayan çöpler dağ oldu. Kartal'ın en önemli noktalarından biri olan Kordonboyu Mahallesi'ndeki çöpler de dikkat çekti.

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CHP’li belediyede ’çöp dağları’ skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız

İstanbul'da CHP yönetimindeki Kartal Belediyesi'nde çalışanlar haklarını alamadıkları gerekçesiyle 5 gündür grev yaparken, çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Vatandaşlar yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

CHP’li belediyede ’çöp dağları’ skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız

'SENDİKA GENEL MERKEZİ İŞÇİ GREVİNİ KIRMAK İSTİYOR'

'Satılık sendika istemiyoruz' slonganları da grevdeki işçilerden SABAH'a konuşan bir temsilci şunları söyledi:

"DİSK Genel Merkezi, burada bizlerden ve sendika sorumlularımızdan habersiz olarak belediyenin teklifine imza atacak. Dolayısıyla biz bugün diğer sloganlarımız haricinde 'Satılık sendika istemiyoruz' de diyoruz. Bunu maalesef bağlı olduğumuz sendika olan DİSK için atıyoruz."

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CHP’li belediyede ’çöp dağları’ skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız

"Şu anda Kartal'da, Kartal Belediyesinde DİSK'e üye olan arkadaşlarımız bu sendikadan istifa etmeyi tartışıyorlar. Yani DİSK Genel Merkezi sahada kendi emekleri için mücadele eden işçileri yarı yolda bırakıp siyasi ideolojileri sebebiyle belediyenin bağlı olduğu siyasi partiye peşkeş çeken bir sendika haline gelmiş durumda. "

CHP’li belediyede ’çöp dağları’ skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız

"Buna da en büyük tepkiyi yine biz işçiler gösteriyoruz. Bizim sahadaki grevimizi bağlı olduğumuz, bizim haklarımızı koruma mecburiyeti olan sendikamız kırıyor. Ancak CHP'den AK Parti'ye geçen yerlerde belediye yönetimini ciddi şekilde sıkıştıran DİSK Genel Merkezi burada parti yönetimini koruma yöntemini seçmiş durumda."

CHP’li belediyede ’çöp dağları’ skandalı! Vatandaşlar isyan etti: Sokakta yürürken mikrop kapacağız

'SAĞLIĞIMIZI ETKİLİYOR'

İlçede kötü kokunun ve çöp manzarasının hakim olduğu Kartallı vatandaşlar ise toplanmayan çöpler nedeniyle 'Kaldırın şu pisliği artık' diyerek isyan etti. SABAH'a konuşan vatandaşlar şunları kaydetti:

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