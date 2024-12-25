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Haberler Yaşam CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 21:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:14

CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!

İstanbul Güngören'de geçtiğimiz Kasım ayında İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çöken yol, dün yine İSKİ ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı sırada çöktü. İSKİ'nin kanal temizleme aracının bulunduğu kısımda yaşanan çökme nedeniyle, aracın tekerleği çukura düştü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri ise bir türlü çözülmeyen soruna isyan etti.

DHA
CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!

Geçtiğimiz Kasım ayında İSKİ ekipleri su kaçağı şikayeti nedeniyle çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi.

CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!

Aradan geçen 1 ay içerisinde yolda onarım yapıldı. Dün meydana gelen yağış nedeniyle bölgede kanalizasyon boruları tıkandı. Suların yükselmesi üzerine mahalleli ihbarda bulundu.

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CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!

İSKİ ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde çalışma başlattı. Çalışma sırasında yolun daha önce çöken kısmı tekrar çöktü. İSKİ'ye ait kanal temizleme aracının altında meydana gelen çökme nedeniyle aracın arka tekerleği çukura düştü.

CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!

Çökme nedeniyle cadde sular altında kalırken, bazı dükkanların bodrum katlarının kanalizasyon suyu ile dolduğu görüldü. Çöken yolun bir kısmı kum ile kapatılırken, yolun tekrar düzenlenmesi amacıyla cadde trafiğe kapatıldı.

CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!

"BİR SONUÇ BULAMADILAR"

İşyerinin deposu su ile dolan Fuat Eser, "Asfalt çöktü. Zaten geçen bir ay önce de yapılmıştı. Geçen Cumartesi günü asfalt çökmüştü. İSKİ'yi aradık, yetkilileri aradık çöktüğünü belirttik. İSKİ aracı geldi, zaten yağmur yağdığı zamanda gelmişti zaten.

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