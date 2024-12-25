CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!

"BİR SONUÇ BULAMADILAR"

İşyerinin deposu su ile dolan Fuat Eser, "Asfalt çöktü. Zaten geçen bir ay önce de yapılmıştı. Geçen Cumartesi günü asfalt çökmüştü. İSKİ'yi aradık, yetkilileri aradık çöktüğünü belirttik. İSKİ aracı geldi, zaten yağmur yağdığı zamanda gelmişti zaten.