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CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
21:14
CHP’li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti: Yaptıkları yol tekrar çöktü… Esnaf isyan etti!
İstanbul Güngören'de geçtiğimiz Kasım ayında İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çöken yol, dün yine İSKİ ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı sırada çöktü. İSKİ'nin kanal temizleme aracının bulunduğu kısımda yaşanan çökme nedeniyle, aracın tekerleği çukura düştü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri ise bir türlü çözülmeyen soruna isyan etti.