Haberler Yaşam CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:23

CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin, ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar 'görevi kötüye kullanma' suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıkların TCK'nın 53'üncü maddesine göre hapis cezası almalarından dolayı belediyedeki görevlerinden yoksun bırakılmasına karar verdi. Bürokratların yerel mahkeme kararına itiraz etti ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Mahkeme kararını uygulamayan CHP'li başkan Özlem Çerçioğlu suç işledi. İşte detaylar...