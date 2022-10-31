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Haberler Yaşam CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:23

CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin, ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar 'görevi kötüye kullanma' suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıkların TCK'nın 53'üncü maddesine göre hapis cezası almalarından dolayı belediyedeki görevlerinden yoksun bırakılmasına karar verdi. Bürokratların yerel mahkeme kararına itiraz etti ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Mahkeme kararını uygulamayan CHP'li başkan Özlem Çerçioğlu suç işledi. İşte detaylar...

Ceyhan TORLAK
CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin, ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar 'görevi kötüye kullanma' suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar

CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

Mahkeme sanıkların TCK'nın 53'üncü maddesine göre hapis cezası almalarından dolayı belediyedeki görevlerinden yoksun bırakılmasına karar verdi. Bürokratların yerel mahkeme kararına itiraz etti ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Mahkeme kararını uygulamayan CHP'li başkan Özlem Çerçioğlu suç işledi.

Fotoğraf: ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç

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CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

Çerçioğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı hareket eden bürokratlarını görevde tutarak suç işlemeye devam etmesi büyük tepki çekti.

Fotoğraf: İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin

CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin, ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar hakkında savcılık tarafından 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı

CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

İddianame Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 bürokrat karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıkların üzerlerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri kanaatine varılarak her biri hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

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