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Haberler Yaşam Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 15:07

Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

Maymun çiçeği virüsünün 13 ayrı ülkede görülmesinin ardından su çiçeği aşısı da gündeme geldi. Bu aşının artık kullanılmadığı bilinirken 80'li yıllarda dünyadan bu virüsün yok edilmesiyle beraber aşının kullanımına da son verilmişti. Şimdi ise vatandaşlar "Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde genel olarak çocuklara 12 ile 15 aylık arasında uygulanan aşının son dönemde hızla yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan maymun çiçeği virüsünden koruyabileceği iddiaları araştırmalara neden oldu. Peki, Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

Su çiçeği aşısı , yaygın ve çok bulaşıcı bir çocukluk viral hastalığı olan bu hastalığa karşı koruma sağlarken 80'li yıllarda hastalığın dünyadan tamamen silinmesi üzerine aşılama da durdurulmuştu. Şimdilerde maymun çiçeği virüsüyle beraber bu aşı da gündeme geldi. Çünkü iki virüs de aynı aileden geliyor. Hal böyleyken ise "Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne etkisi ve yapıldığı zamanla ilgili detaylar...

Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

ÇİÇEK AŞISI KORUR MU?

ABD'deki Jackson Laboratuvarı'nda bağışıklık sistemi profesörü Derya Unutmaz, BBC Türkçe'nin virüsle ilgili sorularını yanıtladı.

Maymun çiçeği virüsüne karşı aşı olup olmadığı sorusuna ise uzman isim şöyle bir yanıt verdi;

"İki aşı var. Bunlardan birisi çiçek aşısı. Ama bu aşı artık kullanılmıyor. 80'li yıllarda dünyadan çiçek virüsü yok edildi aşıyla. 50 yaşın üstünde olanlar çiçek aşısı oldu. Örneğin benim kolumda hala izi duruyor. 1970'li yıllarda çocukken olmuştum. Sonra çiçek aşısı bırakıldı. Ama çiçek aşısı bu virüse karşı yüzde 85 oranında etkili. Çünkü iki virüs de benzer ve aynı aileden geliyor. Bu bakımdan bazı ülkeler çiçek aşısı depolamaya başladılar ya da üretim yapılıyor. Şu anda herkese aşı yapılacak bir durum yok. Ama bağışıklığı bastırılmış kişilere veyahut belli bölgelerde aşı yaptırılabilir.

İkinci olarak da maymun çiçeği virüsüne karşı da bir aşı geliştirildi. Çok nadir görüldüğü için yaygın olarak kullanılmıyor. Ancak Afrika'yı ziyaret edecek kişilere yapılıyor. Bunun da hızlı bir şekilde üretime geçmesi mümkün olabilir.

Şu an için endişelenecek bir noktaya geleceğini zannetmiyorum. Ama dediğim gibi garip bir durum da söz konusu. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var."

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Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

SU ÇİÇEĞİ AŞISI PROGRAMI NASILDIR?

Suçiçeği aşısı, çocuklara 12 ila 15 aylık olduklarında enjeksiyonla verilir. Ülkemizde 12. ayda tek dok olarak uygulanmaktadır.

4 ila 6 yaşlarında daha fazla koruma için bir güçlendirici doz yapılabilir.

6 yaşından büyük ancak 13 yaşından küçük su çiçeği olmayan çocuklar da 3 ay arayla verilen iki dozla aşı olabilir.

Su çiçeği veya aşısı olmayan 13 yaş ve üstü çocuklar 1 ila 2 ay arayla iki aşı dozuna ihtiyaç duyarlar.

Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

SU ÇİÇEĞİ AŞISI NEDEN TAVSİYE EDİLİR?

Suçiçeği aşısı, aşılanan hemen hemen tüm çocuklarda ağır hastalığı önler. Hafif hastalıkların önlenmesinde% 85'e kadar etkilidir. Su çiçeği olan ve aşılanan çocukların genellikle hafif bir şekilde su çiçeği hastalığını geçirmiştir.

Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

SUÇİÇEĞİ AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Muhtemel hafif etkiler, ateşin verildiği yerde hassasiyet ve kızarıklık
Ateş
Yorgunluk ve suçiçeği benzeri bir hastalıktır.
Herhangi bir aşı tüm çocuklarda çok düşük bir risk ile alerjik reaksiyon görülebilir.

Enjeksiyondan 1 aya kadar bir kızarıklık olabilir. Birkaç gün sürebilir, ancak tedavi olmadan kendiliğinden kaybolacaktır. Aşılama sonrası ateşli nöbet riski çok düşüktür .

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