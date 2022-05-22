Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

Maymun çiçeği virüsünün 13 ayrı ülkede görülmesinin ardından su çiçeği aşısı da gündeme geldi. Bu aşının artık kullanılmadığı bilinirken 80'li yıllarda dünyadan bu virüsün yok edilmesiyle beraber aşının kullanımına da son verilmişti. Şimdi ise vatandaşlar "Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde genel olarak çocuklara 12 ile 15 aylık arasında uygulanan aşının son dönemde hızla yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan maymun çiçeği virüsünden koruyabileceği iddiaları araştırmalara neden oldu. Peki, Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu, ne zaman yapılır? İşte detaylar...