Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?

Corona virüs salgını nedeniyle, televizyon ekranlarında neredeyse tüm diziler yayınlanmıyor. Durum böyle olunca, geçtiğimiz senelere damga vurmuş sinema filmleri ekranlarda kendine daha çok yer bulabiliyor. Bunlardan bir tanesi de 2019 yılının en dikkat çeken filmlerinden Çiçero oluyor. 18 Ocak 2019'da yayına giren film, ilk yayınlandığından itibaren izleyiciden oldukça iyi tepki alırken, beyaz perde de oldukça iyi rakamlara ulaşmıştı. Peki, 'Çiçero filmi nereden çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler ve gerçek mi?', Sabah.com.tr olarak bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de yaşayan İlyas Bazna, 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.