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Haberler Yaşam Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?
Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:07

Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?

Türk sinemasının 2019 yılındaki en dikkat çeken filmlerinden olan Çiçero, yayınlandığı ilk günden itibaren sinema seyircisini beyaz perdeye çekmeyi başarmış ve iyi rakamlara ulaşmıştı. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın gerçekleştirdiği biyografik dram filmi II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan Çiçero lakaplı Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapım dizilerin olmadığı şu günlerde izleyicilerin dikkatini çekerken, pek çok vatandaş 'Çiçero filmi nereden çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler ve gerçek mi?' gibi soruların yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden sinema filmi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, 'Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?' sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?

Corona virüs salgını nedeniyle, televizyon ekranlarında neredeyse tüm diziler yayınlanmıyor. Durum böyle olunca, geçtiğimiz senelere damga vurmuş sinema filmleri ekranlarda kendine daha çok yer bulabiliyor. Bunlardan bir tanesi de 2019 yılının en dikkat çeken filmlerinden Çiçero oluyor. 18 Ocak 2019'da yayına giren film, ilk yayınlandığından itibaren izleyiciden oldukça iyi tepki alırken, beyaz perde de oldukça iyi rakamlara ulaşmıştı. Peki, 'Çiçero filmi nereden çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler ve gerçek mi?', Sabah.com.tr olarak bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de yaşayan İlyas Bazna, 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.

Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?

ÇİÇERO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dönem filmi Çiçero çekimleri Berlin, Macaristan, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi ve ortalama 8 hafta sürdü.

ÇİÇERO FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı film, 18 Ocak 2019 tarihinde vizyona girdi.

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Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?

ÇİÇERO OYUNCULARI

İkinci Dünya Savaşı sırasında İlyas Bazna adındaki uşağın savaşın gidişatını değiştirmesiyle nelerin olacağını gözler önüne seren Çiçero filminde, yer alan oyuncular şöyle:

  • Mustafa Presheva Mustafa Kemal Atatürk
  • Erdal Beşikçioğlu - Elyesa Bazna
  • Burcu Biricik - Cornelia Kapp
  • Ertan Saban - Henry Wellington
  • Murat Garipağaoğlu – Moyzisch
Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?
  • Tamer Levent - Sır Hughe Knatchbull
  • Mehmet Ulay - Franz von Papen
  • Levent Ülgen - Numan Menemencioğlu
  • Pete Cunningham - Adolf Hitler
  • Selen Öztürk – Nevin
  • Cem Kurtoğlu Yugoslavya Büyükelçisi
  • Gerry George - Winston Churchill
  • Fuat Onan - İsmet İnönü

Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?