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Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?
Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:05
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
19:07
Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne oyuncuları kimler? Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?
Türk sinemasının 2019 yılındaki en dikkat çeken filmlerinden olan Çiçero, yayınlandığı ilk günden itibaren sinema seyircisini beyaz perdeye çekmeyi başarmış ve iyi rakamlara ulaşmıştı. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın gerçekleştirdiği biyografik dram filmi II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan Çiçero lakaplı Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapım dizilerin olmadığı şu günlerde izleyicilerin dikkatini çekerken, pek çok vatandaş 'Çiçero filmi nereden çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler ve gerçek mi?' gibi soruların yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden sinema filmi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, 'Çiçero kod isimli İlyas Bazna kimdir?' sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…