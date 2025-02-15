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Haberler Yaşam ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 (e-Devlet): Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:50

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 (e-Devlet): Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

2025 yılı Şubat ayı ile birlikte çiftçilerin gözleri, mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kayıtlı üreticilere yönelik tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Yumaklı, çiftçilere toplamda 2 milyar 164 milyon 322 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda merak edilenler artarken, Şubat ayı itibarıyla ödemelerin başlayacağı ifade ediliyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2025? Çiftçilere temel destek ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet üzerinden çiftçi destek ödeme sorgulama ekranı...

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 e-Devlet: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik toplamda 2 milyar 164 milyon 322 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bu ödemeler, hububat desteği, lisanslı depoculuk desteği ve kırsal kalkınma yatırımları desteği gibi alanlarda yapılacak. Ayrıca, çiftçi kayıt sistemine dahil olan üreticilere yönelik mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına dair iddialar gündemdeydi. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 e-Devlet: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI ŞUBAT 2025?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 e-Devlet: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Çiftçi destek ödemelerini sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle işlem yapabilir. Sorgulama işlemi için e-Devlet'teki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ekranına giriş yapılması yeterlidir.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 e-Devlet: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NELER, NE KADAR?

Süt Desteği kapsamında 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 156 milyon 719 bin 379 TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 114 milyon 405 bin 854 TL,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği kapsamında 51 milyon 192 bin TL,

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 10 milyon 166 bin 917 TL,

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteği kapsamında 9 milyon 555 bin 860 TL,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği kapsamında 1 milyon 667 bin 251 TL,

Ar-Ge Destek Programı kapsamında 1 milyon 453 bin 524 TL.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 e-Devlet: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme ödemesi başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde, il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru süreci, tarımsal faaliyetlere uygun olarak düzenleniyor ve belirlenen kriterlere uyan çiftçilere destek sağlanıyor.

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