ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI 2025 (e-Devlet): Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik toplamda 2 milyar 164 milyon 322 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bu ödemeler, hububat desteği, lisanslı depoculuk desteği ve kırsal kalkınma yatırımları desteği gibi alanlarda yapılacak. Ayrıca, çiftçi kayıt sistemine dahil olan üreticilere yönelik mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına dair iddialar gündemdeydi. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...