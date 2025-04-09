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Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
16:43
Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi
Esenler'de polis ekipleri, çiğ köfte dükkanında 'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu satıldığını belirledi. Dükkana operasyon düzenleyen ekipler iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen K.Ş. tutuklandı.