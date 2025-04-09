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Haberler Yaşam Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:43

Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi

Esenler'de polis ekipleri, çiğ köfte dükkanında 'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu satıldığını belirledi. Dükkana operasyon düzenleyen ekipler iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen K.Ş. tutuklandı.

Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi

Olay, Esenler'in Nine Hatun Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekipleri, bir çiğ köfteciyi takibe aldı.

Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi

İş yeri sahibi K.Ş.'nin müşterilere 'Papatya yaprağı var mı' şeklinde şifreli ifadelerle uyuşturucu sattığı tespit edildi.

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Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi

18 PARÇA PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

Ekipler fiziki takibin ardından iş yerine baskın düzenledi.

Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi

Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Çiğ köfteciye şok baskın! Şifreyle uyuştucu satışı: Müşterilere o soruyu sorduğu tespit edildi

Adreste yapılan aramada ise 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.