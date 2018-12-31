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'nün yüzeyi tamamen dondu

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 11:19
Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Bölgenin en büyük ikinci gölü, kışın yüzeyinde atlı kızaklar ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Ardahan-Kars sınırındaki 'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, yüzeyindeki buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla atlı kızaklarla gezintiye çıkılan 'nün üstü tamamen dondu.

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Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından bölgenin en soğuk illerinden Ardahan'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Etkili soğuklardan dolayı Ardahan-Kars sınırındaki bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan 'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Kıyılarda 5 santimetreyi bulan buz kalınlığının doğu kesimde fazla olması sebebiyle vatandaşlar göl üzerine çıktı. Göl yüzeyinin buz tutması ve çevresinin karla kaplı olması, gün batımı ile doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Göl kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, 'nün buz tuttuğunu belirterek, "Bir hafta içinde atlı kızaklar göl üzerine çıkabilir. Şu an ben rahatlıkla göl üzerinde dolaşabiliyorum. Bu manzara mükemmel. Herkesin burayı görüp yaşaması lazım." dedi.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Gölün donmasıyla balıkçılar da sandallarını kıyıya çekti. Balıkçılar, avcılığı kışın göl üzerindeki buzları kırarak yapıyor.

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