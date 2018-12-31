Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu

Göl kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü'nün buz tuttuğunu belirterek, "Bir hafta içinde atlı kızaklar göl üzerine çıkabilir. Şu an ben rahatlıkla göl üzerinde dolaşabiliyorum. Bu manzara mükemmel. Herkesin burayı görüp yaşaması lazım." dedi.