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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 10.07.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 17:56

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı takip ediliyor. Joker ve SüperStar için ayrıca yapılan araştırmalar hız kazanıyor. 415 milyonu aşan büyük ikramiyede bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. Çekiliş sonuçları aynı sistem üzerinden sorgulanıyor. İşte, 10 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Sayısal Loto sonuçları hangi günler, ne zaman, saat kaçta belli oluyor soruları gündemde. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda çekilişler takip ediliyor. Bilet sahipleri ekran başında. Milli Piyango Online sistemi üzerinden oynanan oyun aynı sistem üzerinden sorgulanıyor. İşte, 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 10 Temmuz saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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