Haberler
Yaşam
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
18:14
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen çekilişler ikramiyeyi ortaya çıkarıyor. 6 şanslı kazandıran numarayla joker ve süperstar da bilet sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte, MPİ 25 Aralık 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...