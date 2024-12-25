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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:14

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen çekilişler ikramiyeyi ortaya çıkarıyor. 6 şanslı kazandıran numarayla joker ve süperstar da bilet sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte, MPİ 25 Aralık 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 25 Aralık 2024 tarihli çekiliş gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunları büyük ikramiyeyi bilinen numara sayısına göre dağıtıyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 25 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 25 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, bilet sorgulama ekranı:

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2024: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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