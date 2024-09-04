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Giriş Tarihi: 04.09.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 18:14

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Çarşamba çekilişi MP TV ekranlarından takip ediliyor. Bilet sahipleri Joker ve SüperStar başta olmak üzere kazandıran numaralar için ekran başında. En çok tercih edilen şans oyununda büyük ikramiye katlanıyor. İşte, Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı..

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri için canlı yayın izlenmeye başladı. Şanslı numaralar bir bir ekrana yansıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş haftanın üç günü gerçekleşiyor ve her çekilişte ikramiye katlanıyor. İşte, 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 4 Eylül saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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