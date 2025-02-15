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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Şubat 2025 Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
17:07
Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları büyük bir merakla bekleniyor! Haftanın üç günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi yapılan çekilişler, milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişle şanslı numaralar belirleniyor ve anında duyuruluyor. İşte, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazanan numaraları…