Haberler
Yaşam
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 Nisan 2025 Çarşamba Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
16:58
Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen çekilişlerde büyük ödül sahiplerini buluyor. 30 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılan haftanın ikinci çekilişinde yine heyecan doruktaydı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında açıklanan kazanan numaralar, talihliler için umut ışığı oldu. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve biletinizi kontrol etmek için detaylar haberin devamında...