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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Nisan Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
17:56
Bu hafta Çılgın Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden, noter gözetiminde gerçekleştirilen çekilişle birlikte kazanan numaralar belli oluyor. Şansını deneyen binlerce kişi, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla biletlerini alıp ekran başına geçti. 26 Nisan Cuma günü yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...