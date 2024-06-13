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Haberler Yaşam Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları
Giriş Tarihi: 13.06.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 19:47

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları

Milletler Ligi 3. ve son haftası Hong Kong'da gerçekleşiyor. Filenin Sultanları kalan maçları da takip edilmeye devam ediyor. Çin Türkiye voleybol maçı tarihi bu noktada sorgulanıyor. Şampiyonluk ardından yeniden hedefe kilitlenen Milliler hazırlıklarını sürdürüyor. Son hafta sonrası ilk 8 takım finallerde yarışma hakkı elde edecek. Peki; Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları

Çin Türkiye voleybol maçı canlı yayın ile takip edilecek. VNL 3. haftasında Tayland ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları maç takvimi ile takip ediliyor. Puan sıralamasında finalleri garantileyebilmek için set vermemek oldukça önemli. Peki; Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ (3. HAFTA)

Filenin Sultanları 3. haftada Hong Kong'da mücadele edecek. Milliler; Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya karşısında set vermemeye çalışacak.

Hafta bitiminde sıralamada ilk 8 takım finallerin yolunu tutacak.

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Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları 3. hafta 3. karşılaşması Çin Türkiye voleybol maçı olacak. 15 Haziran Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 15.30'da başlayacak.

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları

Heyecanlı mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı takip edilecek.

İşte, maçın canlı yayını:

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

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