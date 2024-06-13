Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları

Çin Türkiye voleybol maçı canlı yayın ile takip edilecek. VNL 3. haftasında Tayland ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları maç takvimi ile takip ediliyor. Puan sıralamasında finalleri garantileyebilmek için set vermemek oldukça önemli. Peki; Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?