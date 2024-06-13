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Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi kalan maçları
Giriş Tarihi: 13.06.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
19:47
Milletler Ligi 3. ve son haftası Hong Kong'da gerçekleşiyor. Filenin Sultanları kalan maçları da takip edilmeye devam ediyor. Çin Türkiye voleybol maçı tarihi bu noktada sorgulanıyor. Şampiyonluk ardından yeniden hedefe kilitlenen Milliler hazırlıklarını sürdürüyor. Son hafta sonrası ilk 8 takım finallerde yarışma hakkı elde edecek. Peki; Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...