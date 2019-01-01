Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler

Çin'de bir hayvanat bahçesinde, kaplanların avlanmalarını turistlere canlı canlı böyle izlettiler.. Çin'in Harbin kenti yakınlarındaki Sibirya Kaplanları Orman Parkı, her gün kaplanların yemek ziyafetine tanık olmak isteyen binlerce turisti ağırlıyor. Kaplanları besleyen bakıcılar, olası saldırılara karşı güçlendirilmiş otobüslerden, turistlerin görebileceği noktalara canlı tavukları bırakıyor. Kaplanlar canlı bırakılan tavukları parçalayarak yiyor. Ücretini ödeyen turistler bu vahşetin en net şekilde izleyebiliyor.