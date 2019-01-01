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'de vahşi eğlence! izlediler

'de bir hayvanat bahçesinde, kaplanların avlanmalarını turistlere böyle izlettiler..

Giriş Tarihi: 01.01.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 22:16
Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler

'in Harbin kenti yakınlarındaki Sibirya Kaplanları Orman Parkı, her gün kaplanların yemek ziyafetine tanık olmak isteyen binlerce turisti ağırlıyor.

Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler

Kaplanları besleyen bakıcılar, olası saldırılara karşı güçlendirilmiş otobüslerden, turistlerin görebileceği noktalara canlı tavukları bırakıyor.

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Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler

Kaplanlar canlı bırakılan tavukları parçalayarak yiyor. Ücretini ödeyen turistler bu vahşetin en net şekilde izleyebiliyor.

Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler
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Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler
Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler
Çin'de vahşi eğlence! Canlı canlı izlediler
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