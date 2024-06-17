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Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
10:15
Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!
Zonguldak'ta üniversite öğrencisi M.A. (25) ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlenip eve gitti. Genç kızın ilişki teklifini reddetmesi üzerine ikilinin arası gerildi. Tartışmanın büyümesiyle M.A. 'Ne mal olduğunu biliyorum' diyerek sevgilisini dakikalarca darp etti! Genç kıza kabusu yaşatan saldırganın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise şaşkına çevirdi!