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Haberler Yaşam Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 10:15

Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!

Zonguldak'ta üniversite öğrencisi M.A. (25) ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlenip eve gitti. Genç kızın ilişki teklifini reddetmesi üzerine ikilinin arası gerildi. Tartışmanın büyümesiyle M.A. 'Ne mal olduğunu biliyorum' diyerek sevgilisini dakikalarca darp etti! Genç kıza kabusu yaşatan saldırganın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise şaşkına çevirdi!

DHA
Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!

Korkunç olay geçen yıl 30 Nisan'da Zonguldak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi.

Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!

RET CEVABI ALINCA DARP ETTİ!

Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisini tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını belirten A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu.

Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!

Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nın sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü.

Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!

BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak M.A. hakkında iddianame hazırladı.

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