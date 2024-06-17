Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisine kabusu yaşattı: İşte istenen ceza!

Korkunç olay geçen yıl 30 Nisan'da Zonguldak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi.