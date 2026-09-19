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Çocuğu okula göndermek yetmiyor! Anne babaları bekleyen asıl sınav ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:49
Çocuğu okula göndermek yetmiyor! Anne babaları bekleyen asıl sınav ortaya çıktı
Okullar açıldı, çocukların çantaları yeniden doldu. Ama bu yıl sadece kitap ve defterler değil, anne babaların telefonları da okul gündemiyle dolup taşıyor. Ödevler, sınıf grupları, öğretmen mesajları, servis duyuruları, kurslar... Çocuğun okul hayatını takip edelim derken kendi hayatımızın içine okulu taşıdık. Veliler için okul uygulamalarını takip etmek, ayrı bir mesaiye döndü.