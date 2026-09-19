Çocuğu okula göndermek yetmiyor! Anne babaları bekleyen asıl sınav ortaya çıktı

ÇOCUK KENDİ TAKİP ETMELİ

Belki de yeni dönemde çocuklara kazandırmamız gereken sorumluluklardan biri de şu: "Okulla ilgili işlerini sen takip et." İlkokul çağındaki bir çocuğun bütün sorumluluğu elbette ona bırakılamaz. Yaşına göre anne babanın desteği şart. Ama destek olmak, her şeyi onun yerine yapmak anlamına gelmiyor.

