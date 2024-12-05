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Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntüleri 5 bin liraya sattı: Sırra kadem bastı!
Giriş Tarihi: 05.12.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
08:28
Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntüleri 5 bin liraya sattı: Sırra kadem bastı!
23 yaşındaki anne N.K. velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın adına sosyal medyada hesap açtı. Kendisine ait uygunsuz görüntüleri 5 bin lira karşılığında abonelerine sattı. Bunun üzerine hakkında inceleme başlatıldı. Mahkemeden de çocuğun velayeti hakkında yeni bir karar çıktı. İşte olayın ayrıntıları