Video Yaşam Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı; çocuğun velayeti babasına verildi | Video
Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı; çocuğun velayeti babasına verildi | Video

Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı; çocuğun velayeti babasına verildi | Video

04.12.2024 | 12:45

Bursa’da, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın (2) adına açtığı sosyal medya kanalında, çektiği kendisine ait uygunsuz görüntüleri izlemek isteyenlere 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. (23) hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmasının ardından, Bursa 11’inci Aile Mahkemesi'nce çocuğun velayeti tedbiren baba Serdar A.’ya (27) verildi. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik’te yaşayan eski eşinin adresine giden, ancak evde kimseyi bulamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Nilüfer ilçesinde oturan Serdar A. ile N.K., 2021'de severek evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından Serdar A., Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten Serdar A., suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ
DHA'nın haberinin ardından, Serdar A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

DEVLET KORUMASINA ALINIP, 1 HAFTA SONRA ANNESİNE GERİ VERİLDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında acil koruma kararı verilmesi gerektiği belirtildi. İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından verilen 'acil koruma' kararının ardından devlet korumasına alınan çocuk, itirazı üzerine 1 hafta sonra, 27 Kasım'da anneye geri verildi. Bunun üzerine Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı. Bursa 11'inci Aile Mahkemesi, 28 Kasım'da verdiği kararla U.L.A.'nın velayetinin tedbiren babasına verilmesine hükmetti. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik'te yaşayan eski eşinin adresine giden Serdar A., evde kimseyi bulamadı. Eski eşine ve ailesine, cep telefonları kapalı olduğu için ulaşamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'OĞLUMU KAÇIRMIŞ OLABİLİR'
Oğluna 5 gündür ulaşamadığını söyleyen Serdar A., "Oğlumu almaya gittiğimde evinde yoktu. Kendisine de ulaşamıyorum, ailesi de telefonlarımı açmıyor. Oğlumu kaçırmış olabilir, belki de yurt dışına çıktı. Lütfen oğlumu bana verin. Ben onun odasını hazırladım. Ona oyuncaklar aldım. Hatta çocuğumu alsaydım, onunla pikniğe gidecektim. Lütfen neredeyse çıksın çocuğumu bana geri versin" diye konuştu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise oğluyla birlikte tatile gittiğini ve rahatsız edilmemek için cep telefonunu kapattığını söyledi. Sık sık tatil yaptığını ve eski eşinin de bu durumu bildiğini söyleyen N.K., "Ben 3 gündür İstanbul'dayım. Karardan haberim var ama eski eşim çocuğumuzu almak için beni aramadı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

On günde geçmeyen bel ağrısına dikkat | Video 06:18
On günde geçmeyen bel ağrısına dikkat | Video 04.12.2024 | 12:33
Maskeli ve silahlı şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı anlar kamerada | Video 04:29
Maskeli ve silahlı şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı anlar kamerada | Video 04.12.2024 | 12:45
Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı; çocuğun velayeti babasına verildi | Video 04:51
Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı; çocuğun velayeti babasına verildi | Video 04.12.2024 | 12:45
185 metreden çıkan suyun yanması görenleri şaşırttı | Video 01:05
185 metreden çıkan suyun yanması görenleri şaşırttı | Video 04.12.2024 | 12:33
Kadınların yol verme kavgasını erkekler güçlükle ayırdı | Video 01:38
Kadınların yol verme kavgasını erkekler güçlükle ayırdı | Video 04.12.2024 | 12:33
Yenidoğan çetesine yönelik 2. dalga operasyon: 14 gözaltı | Video 02:09
Yenidoğan çetesine yönelik 2. dalga operasyon: 14 gözaltı | Video 04.12.2024 | 11:48
’Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 00:23
'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 04.12.2024 | 11:17
Yenidoğan Çetesi davasında bugün ara karar çıkması bekleniyor | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi davasında bugün ara karar çıkması bekleniyor | Video 04.12.2024 | 10:57
Ankara’nın göbeğinde seyyar simit tezgahında fare görüntülendi | Video 00:15
Ankara'nın göbeğinde seyyar simit tezgahında fare görüntülendi | Video 04.12.2024 | 10:57
20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası | Video 06:21
20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası | Video 04.12.2024 | 10:57
Yolunu kestiği ambulans şoförünü darbeden sanık, 54 gün sonra tahliye edildi | Video 04:10
Yolunu kestiği ambulans şoförünü darbeden sanık, 54 gün sonra tahliye edildi | Video 04.12.2024 | 10:56
Kadın güvenlik görevlisinin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 03:13
Kadın güvenlik görevlisinin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 04.12.2024 | 10:12
Eyüpsultan’da kuyumcudan hırsızlık anları kamerada: Tutuklandılar... | Video 01:04
Eyüpsultan'da kuyumcudan hırsızlık anları kamerada: Tutuklandılar... | Video 04.12.2024 | 10:08
Eyüpsultan’da park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı | Video 01:46
Eyüpsultan’da park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı | Video 04.12.2024 | 09:49
Kars’ta yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 02:35
Kars'ta yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 04.12.2024 | 09:31
Antalya’da bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu | Video 02:31
Antalya'da bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu | Video 04.12.2024 | 09:07
Esenyurt’ta çiğ köftecide 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz, ortalığı karıştırdı | Video 07:50
Esenyurt’ta çiğ köftecide 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz, ortalığı karıştırdı | Video 04.12.2024 | 08:39
Tokat’taki taş ocağında büyük yangın | Video 02:47
Tokat'taki taş ocağında büyük yangın | Video 04.12.2024 | 08:38
Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında 00:25
Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında 03.12.2024 | 22:57
Ankara’da restoran basıp çalışanları darp eden saldırganların o anları kamerada | Video 04:41
Ankara'da restoran basıp çalışanları darp eden saldırganların o anları kamerada | Video 03.12.2024 | 16:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA