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Haberler Yaşam Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 350 - 600 TL Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:43

Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 350 - 600 TL Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çocuk desteği ödemeleri gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ödemeleri, belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak şeklindeki sorgulamalar hız kazandı. Konuya ilişkin açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, çocuk yardımı ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 2022 Çocuk desteği ödeme tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilenler…

Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 350 - 600 TL Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek vermeyi sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Söz konusu program kapsamında sosyal yardım alan hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlanacak. Bakan Yanık, çocuk sayısına göre ödenen Kasım ayı çocuk yardımı ödeme tarihleri ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası çocuk sahibi olan hak sahipleri, ''Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar verilecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Söz konusu yardımdan faydalanmak isteyenler ise ''Çocuk desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?'' sorularını yöneltiyor. İşte, detaylar…

Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 350 - 600 TL Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemeleri hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, çocuk desteği ödemelerinin Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Ancak destek ödemelerinin yapılacağı net tarih henüz duyurulmadı.

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Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 350 - 600 TL Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.

1-2 çocuklu hanelere 350,

üç çocuklu hanelere 450,

dört çocuklu hanelere 550,

5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.

Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 350 - 600 TL Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ailw Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 350 - 600 TL Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇOCUK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk desteği başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilek. Başvuru ekranına e-Devlet sitesinden 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' erişim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca yerleşim yeri adresinizin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz.

Çocuk desteği parası alabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması gerekiyor.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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