Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek vermeyi sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Söz konusu program kapsamında sosyal yardım alan hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlanacak. Bakan Yanık, çocuk sayısına göre ödenen Kasım ayı çocuk yardımı ödeme tarihleri ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası çocuk sahibi olan hak sahipleri, ''Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar verilecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Söz konusu yardımdan faydalanmak isteyenler ise ''Çocuk desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?'' sorularını yöneltiyor. İşte, detaylar…