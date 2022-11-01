Çocuk desteği ödemeleri gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ödemeleri, belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak şeklindeki sorgulamalar hız kazandı. Konuya ilişkin açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, çocuk yardımı ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 2022 Çocuk desteği ödeme tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilenler…