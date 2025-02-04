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Haberler Yaşam Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:28

Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!

Geçtiğimiz günlerde sarı serum kullanan iki kişi hayatını kaybetti. 'Sarı serum' kullanımının çocuklara kadar indiğini belirten Uzman Dr. Şeyda Kaptan, hekim gözetimi dışında yapılan bu uygulamaların ölümcül tehlike saçtığını belirtti. Öte yandan sosyal medya üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bazı hesapların 1500 TL'ye adrese teslim serum, 300 TL'ye de antibiyotik ve ağrı kesici içeren iğne hizmeti verdikleri gözlendi…

DHA
Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!

Kış mevsiminin gelmesiyle çocuklarda da artan viral enfeksiyonlar, üst solunum yolu hastalıkları ve ateşli tablolar, yaşanan sarı serum ölümlerine rağmen talebi azaltmıyor. Geçtiğimiz hafta 2 kişinin sarı serum sonrası alerjik şokla yaşamını yitirdiği iddialarına rağmen, sadece erişkinler değil, çocuklar da bu tehlikeyle karşı karşıya.

Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!

Aileler, çocuğu kısa sürede iyileşecek diye düşünerek acillerde doktorlardan ısrarla sarı serum talep ederken, hekimler bu talebi uygun görmediğinde soluğu eczanelerde, sağlık kabinlerinde veya evlere hizmet götüren sosyal medya hesaplarında alıyor. TATD Çocuk Acil Çalışma Grubu Üyesi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Şeyda Kaptan, damar içi uygulamaların riskleri nedeniyle çok gerekli olmadıkça hastalarda serumu tercih etmediklerini söyledi.

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Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!

Dr. Kaptan, atom, vitamin kokteyli gibi konseptlerle pazarlanan ve doktor gözetimi dahi olmadan yapılan 'Hastane dışı' serum uygulamalarının hayatı tehdit ettiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan sosyal medya üzerinden rahatlıkla ulaşılabilen bazı firma ya da kişiler, 1500 liraya adrese teslim, içinde ağrı kesiciden vitaminlere, 6-7 kalem ilaç bulunan kokteyl serumla 300 liraya antibiyotik ve ağrı kesici içeren iğne hizmeti veriyor. Doktor muayenesi dahi olmadan yapılan bu uygulamalar, iyileşmek yerine hayatı tehdit eden tablolara yol açabiliyor.

Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!

ANTİBİYOTİK ISRARININ YERİNİ SERUM ALDI

'Anne kız serumu', 'Çocuklara özel atom serum', 'Evde ateş düşürücü ağrı kesici serum' sloganlarıyla pazarlanan bu tedavilere özellikle kış enfeksiyonlarının arttığı bu günlerde sıkça başvurulduğunu vurgulayan Dr. Kaptan, "Kış sezonu, zaten okul çağında da olan çocuklarımızda özellikle birbirlerine bulaşla beraber ateş, soğuk algınlığı belirtileri, burun akıntısı, öksürük, yaygın kas eklem ağrısı gibi şikayetler artmış bulunmakta. Acil servise de başvurular eş zamanlı olarak artıyor.

Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!

Asıl problem, serum talebindeki artış, bizi asıl zorlayan. Çünkü aileler serumla sanki daha hızlı iyileşecekmiş, ancak serum aldığı zaman çocuğun tedavisi tamamlanacak inancıyla geliyor. 'Serum şifası' inancı buradaki en büyük problem. Bir dönem 'Çocuğum antibiyotiksiz iyileşmiyor, antibiyotik yazın hocam' kısmından 'Serum almazsa iyileşmiyor; serum alsın' a dönmeye başladı. Aile içinde o kadar konuşulmuş ki 3 yaşında bir çocuk hastam 'Bana serum tak, ben öyle iyileşirim' diyebiliyor. Bunu çocuğun bilmemesi lazım" dedi.

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