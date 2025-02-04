Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!

Asıl problem, serum talebindeki artış, bizi asıl zorlayan. Çünkü aileler serumla sanki daha hızlı iyileşecekmiş, ancak serum aldığı zaman çocuğun tedavisi tamamlanacak inancıyla geliyor. 'Serum şifası' inancı buradaki en büyük problem. Bir dönem 'Çocuğum antibiyotiksiz iyileşmiyor, antibiyotik yazın hocam' kısmından 'Serum almazsa iyileşmiyor; serum alsın' a dönmeye başladı. Aile içinde o kadar konuşulmuş ki 3 yaşında bir çocuk hastam 'Bana serum tak, ben öyle iyileşirim' diyebiliyor. Bunu çocuğun bilmemesi lazım" dedi.