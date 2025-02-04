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Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:28
Çocuklarda sarı serum alarmı: 1500 TL’ye serum 300 TL’ye iğne!
Geçtiğimiz günlerde sarı serum kullanan iki kişi hayatını kaybetti. 'Sarı serum' kullanımının çocuklara kadar indiğini belirten Uzman Dr. Şeyda Kaptan, hekim gözetimi dışında yapılan bu uygulamaların ölümcül tehlike saçtığını belirtti. Öte yandan sosyal medya üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bazı hesapların 1500 TL'ye adrese teslim serum, 300 TL'ye de antibiyotik ve ağrı kesici içeren iğne hizmeti verdikleri gözlendi…