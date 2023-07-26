Haberler Yaşam Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent'in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:52

Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent'in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in skandal videoları ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı." ifadelerini kullandı.