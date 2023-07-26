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Haberler Yaşam Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent'in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi
Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:52

Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent'in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in skandal videoları ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı." ifadelerini kullandı.

Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent’in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" adlı Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent’in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

"Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.

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Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent’in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulunmuştu.

Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent’in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların kişisel gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkileyen söz konusu görüntülerle ilgili harekete geçti.

Çocukları hedef alan Youtuber Dila Kent’in videolarına tepki yağmıştı! Bakanlık harekete geçti: Erişim engeli getirildi

Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik içerik üreten ve sosyal medyada tepkiye yol açan youtuberla ilgili, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi.

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