Haberler Yaşam Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 12:14

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Videolarında "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü. Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.