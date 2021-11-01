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Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:02

Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor

Son yıllarda karavanlara olan ilgi özellikle de pandemiyle birlikte ciddi şekilde arttı. Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan eski okul otobüsünü karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Mert'in aracını görenler bir kez daha bakarken genç adam bu karavana sahip olmak için 600 bin lira gibi bir rakam harcadı. Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert'in şimdiki hedefi karavanla yeniden Nepal'a gidip bir süre orada yaşamak. İşte o karavan ve genç gezginin ilginç hikayesi...

AA
Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor

Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor

KONAKLAMA ÇOK MALİYETLİ DİYE BU İŞE GİRİŞTİ

Mert, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi.

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Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor

Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Bu araçlar İzmir Valiliğine 1990 yılında gelip 2013 yılına kadar personel taşıyor ve daha sonra kullanılmıyor. Satın aldığım maliyet kadar da masraf yaparak aracın motor sesine ulaştık." dedi.

Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor

PARÇA SIKINTISI YAŞADI

Eski ve yabancı bir araç olduğu için parça sıkıntısının olduğunu aktaran Mert, şöyle devam etti:

Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor

"Türkiye'de parça tedariki sağlayan bir firma mevcut. O da tek olduğu için fiyatları biraz fahiş tutuyor. Yaklaşık 25 bin liraya motor parçalarını Samsun'a getirttim ve burada motoru açtıracak bir usta bulamadım. En son motoru Ankara ya da İstanbul'a mı götürsek diye düşünürken Çarşamba ilçesinde bir usta ile tanıştık ve detroit (dizel motor modeli) motorları daha önce de açtığını öğrendik ve problemsiz şekilde 20 günde motorun montajını gerçekleştirdi."

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