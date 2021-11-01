Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor

"Türkiye'de parça tedariki sağlayan bir firma mevcut. O da tek olduğu için fiyatları biraz fahiş tutuyor. Yaklaşık 25 bin liraya motor parçalarını Samsun'a getirttim ve burada motoru açtıracak bir usta bulamadım. En son motoru Ankara ya da İstanbul'a mı götürsek diye düşünürken Çarşamba ilçesinde bir usta ile tanıştık ve detroit (dizel motor modeli) motorları daha önce de açtığını öğrendik ve problemsiz şekilde 20 günde motorun montajını gerçekleştirdi."