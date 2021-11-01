HaberlerYaşamÇocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor
Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:02Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:02
Çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı! Karavanını görenler bir daha bakıyor
Son yıllarda karavanlara olan ilgi özellikle de pandemiyle birlikte ciddi şekilde arttı. Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan eski okul otobüsünü karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Mert'in aracını görenler bir kez daha bakarken genç adam bu karavana sahip olmak için 600 bin lira gibi bir rakam harcadı. Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert'in şimdiki hedefi karavanla yeniden Nepal'a gidip bir süre orada yaşamak. İşte o karavan ve genç gezginin ilginç hikayesi...