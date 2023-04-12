Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Nisan 2023 Star TV yayın akışı

Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Çöp Adam bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü Star TV yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, 12 Nisan 2023 Star TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Çöp Adam bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, tüm merak edilenler…