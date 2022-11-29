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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:57

Çöp Adam ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? : Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam oyuncuları kim, konusu ne?

Çöp Adam yayın tarihi belli oldu. Star TV'nin Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangulu dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncuları ile gözleri dolduruyor. Star TV bu güz döneminde Yalı Çapkını, Gecenin Ucunda ve Duy Beni dizileriyle ekranları sallamaya devam ediyor. Bu sebeple Çöp Adam ne zaman başlıyor, Çöp Adam ilk bölüm ne zaman sorularına yanıt arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesinden esinlenerek kurgulanan Çöp Adam dizisi, her hafta yayına girecek. Peki, Star TV Çöp Adam ne zaman başlıyor? Çöp Adam konusu uyarlama mı? İşte detaylar…

Çöp Adam ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? : Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam oyuncuları kim, konusu ne?

Çöp Adam oyuncuları ve konusu ile ekranlara geliyor. Star TV yayın akışı üzerinden Çöp Adam ilk bölüm tarihi belli oldu. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangulu yeni Star TV dizisi, her hafta ekranlara gelecek. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanacak. Peki, Çöp Adam ne zaman başlıyor? Çöp Adam oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Çöp Adam ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? : Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam oyuncuları kim, konusu ne?

ÇÖP ADAM DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolleri paylaştığı yeni dizi Çöp Adam, gerçek bir hikâyeden yola çıkıyor. Dizinin senaryosu Melek Gençoğlu ile Su Ersöz imzası taşıyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisinin ilk yayın tarihi belli oldu.

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Çöp Adam ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? : Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam oyuncuları kim, konusu ne?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesinden esinlenerek kurgulanan Çöp Adam dizisi, Çarşamba günleri seyirciyle buluşacak.

Çöp Adam ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? : Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam oyuncuları kim, konusu ne?

ÇÖP ADAM İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ilk bölümü 30 Kasım günü Star TV'de yayınlanacak.

Çöp Adam ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? : Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam oyuncuları kim, konusu ne?

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.

Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak.

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