Çöp Adam ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? : Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam oyuncuları kim, konusu ne?

Çöp Adam yayın tarihi belli oldu. Star TV'nin Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangulu dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncuları ile gözleri dolduruyor. Star TV bu güz döneminde Yalı Çapkını, Gecenin Ucunda ve Duy Beni dizileriyle ekranları sallamaya devam ediyor. Bu sebeple Çöp Adam ne zaman başlıyor, Çöp Adam ilk bölüm ne zaman sorularına yanıt arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesinden esinlenerek kurgulanan Çöp Adam dizisi, her hafta yayına girecek. Peki, Star TV Çöp Adam ne zaman başlıyor? Çöp Adam konusu uyarlama mı? İşte detaylar…