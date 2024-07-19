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Haberler Yaşam Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 15:10

Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!

Bursa'da 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan 10 yaşındaki Cem Muhammet Acar, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Talihsiz çocuğu alıkoyan cani teyze Kamuran Pınar A.'ya 15 yıl hapis cezası verildi. Açıklanan gerekçeli kararda eziyet detayı dikkat çekti.

AA
Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!

Bursa'da 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan ve şu anda 10 yaşında olan Cem Muhammet Acar 'ın teyzesi ve kuzeninin yargılandığı davada, sanık ve suça sürüklenen çocuğa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı hazırlandı.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!

Temmuz 2022'de Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir dairenin tahliyesi için açılan davanın ardından belediye temizlik ekiplerince odada Cem Muhammet Acar'ın kilitli ve bakımsız halde bulunmasıyla ilgili Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A'nın 15 yıl, kızı E.Z.A'nın ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin gerekçesi açıklandı.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!

77 sayfalık gerekçeli kararda, mağdur çocuğun büyük ölçüde tutarlı beyanlarından yola çıkılarak sanık Kamuran Pınar A'nın yeğenine kötü davrandığı belirtildi. Kararda, Kamuran Pınar A'nın, mağdur çocukla ilgili yıkama, tırnak, saç kesme gibi öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirmediği, arada sırada yemek verdiği, kapısını üzerine kilitleyerek dışarıya çıkartmadığı, tuvalet ihtiyacını hapis kaldığı odada gidermesine neden olarak insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde yaşamasına neden olduğu tespitine yer verildi.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!

Sanığın öldürme kastının olup olmadığının tespit edilemediği, böylelikle sanığın üzerine atılı "ihmal suretiyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını gerektirecek kesin ve somut delil bulunmadığından beraatine karar verildiği bildirildi. Gerekçeli kararda, anne sevgisine ve bakımına muhtaç olan bir çocuğun, annesi Yasemin A. tarafından anneanne Asuman A'ya bırakıldığı, anneannenin vefatına kadar çocuğa iyi bakıldığı ancak vefatından sonra teyzesi tarafından bakılan Cem Muhammet Acar'ın uzun süre kilit altında tutulduğu ve aç bırakıldığı ifade edildi.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!

İNDİRİM UYGULANMADI

Yargıtay kararları da göz önünde bulundurulduğunda mağdurun yaşadıklarının "eziyet" suçunun kanuni tanımına uyduğunun mahkemece kabul edildiği belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın eziyet suçundan, mağdurun aç kalması sonucu vücudunda meydana gelen zayıflama, mağdurun kilitli şekilde insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde kapalı kaldığı süre, okul çağında olması, mağdur çocuğun ihlal edilen haklarının önemi ve sanığın saiki, kastının yoğunluğu dikkate alınarak teşdiden cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık hakkında takdiri indirim yapılmasını gerektiren hiçbir hususun yansımadığı, işlediği suçtan pişmanlık duymadığı görüldüğünden hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir."

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