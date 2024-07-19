Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!

Sanığın öldürme kastının olup olmadığının tespit edilemediği, böylelikle sanığın üzerine atılı "ihmal suretiyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını gerektirecek kesin ve somut delil bulunmadığından beraatine karar verildiği bildirildi. Gerekçeli kararda, anne sevgisine ve bakımına muhtaç olan bir çocuğun, annesi Yasemin A. tarafından anneanne Asuman A'ya bırakıldığı, anneannenin vefatına kadar çocuğa iyi bakıldığı ancak vefatından sonra teyzesi tarafından bakılan Cem Muhammet Acar'ın uzun süre kilit altında tutulduğu ve aç bırakıldığı ifade edildi.