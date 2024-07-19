Haberler
Yaşam
Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
15:10
Çöp evde bulunan Cem Muhammet Acar davasında yeni gelişme: Gerekçeli kararda dikkat çeken eziyet vurgusu!
Bursa'da 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan 10 yaşındaki Cem Muhammet Acar, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Talihsiz çocuğu alıkoyan cani teyze Kamuran Pınar A.'ya 15 yıl hapis cezası verildi. Açıklanan gerekçeli kararda eziyet detayı dikkat çekti.