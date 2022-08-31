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Haberler Yaşam Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!
Giriş Tarihi: 31.08.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 09:08

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi. Türkiye'nin gündemine oturan Cem Muhammet, 23 kiloya yükseldi. Uzmanlar, küçük Cem'in okul hayatıyla ilgili ise şunları söyledi…

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilerek Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem Muhammet A. yaşadığı travmaları atlattı.

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Diyetisyen eşliğinde beslenen Cem Muhammet burada 2 kilo daha alarak 23 kiloya ulaştı.

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Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Arkadaşlarına 'Ben burada çok mutluyum' diyen Cem Muhammet, bütün sosyal etkinliklere katılıyor, geçmişte yaşadığı sıkıntılı günlerin acısını oynayarak çıkartıyor.

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman ekipler tarafından da 24 saat aralıksız takip edilen Cem Muhammet kendisine gösterilen ilgiden memnun.

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

UZMANLAR KARAR VERİLECEK

Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Cem Muhammet'e her türlü destek veriliyor.

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