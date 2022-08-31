Haberler Yaşam Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Giriş Tarihi: 31.08.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 09:08

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi. Türkiye'nin gündemine oturan Cem Muhammet, 23 kiloya yükseldi. Uzmanlar, küçük Cem'in okul hayatıyla ilgili ise şunları söyledi…