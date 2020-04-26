SON DAKİKA HABER: Türkiye'de corona virüsü son durum ve vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı sayısı açıklandı! 25 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

Dünya genelinde onlarca ülkede etkisini gösteren corona virüsü (Kovid-19) salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünyada koronavirüs son durum giderek kötüleşirken bilanço da her geçen gün ile beraber giderek artıyor. Salgının merkez üssü ABD'de sağlık sistemi neredeyse çökmenin eşiğine geldi ve ülkede koronavirüs bir türlü kontrol altına alınamıyor. Türkiye ise salgın karşısında etkin bir mücadele ortaya koymasının sonuçlarını almaya başladı. 24 Nisan'da günlük iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını ilk kez geçti. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 25 Nisan Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 25 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu kamuoyuna duyurdu.

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 25 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.