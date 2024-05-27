ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği

Son dakika Çorum deprem haberi az önce geldi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı Dodurga merkez üssünde gerçekleşti. Paniğe kapılan vatandaşlar ise detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Korkutan sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Şimdi Çorum'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...