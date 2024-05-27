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ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği
Giriş Tarihi: 27.05.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
17:27
ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği
Son dakika Çorum deprem ile sallandı. Dodurga ilçesinde meydana gelen sarsıntı 3 üzeri büyüklükte ölçüldü. Paniğe kapılan bölge halkı ise bu noktada ''Az önce Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. İşte, 27 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri...