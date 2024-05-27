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Haberler Yaşam ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği
Giriş Tarihi: 27.05.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 17:27

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği

Son dakika Çorum deprem ile sallandı. Dodurga ilçesinde meydana gelen sarsıntı 3 üzeri büyüklükte ölçüldü. Paniğe kapılan bölge halkı ise bu noktada ''Az önce Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. İşte, 27 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri...

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği

Son dakika Çorum deprem haberi az önce geldi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı Dodurga merkez üssünde gerçekleşti. Paniğe kapılan vatandaşlar ise detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Korkutan sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Şimdi Çorum'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ÇORUM'DA DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi verilerine göre, Çorum'da bir deprem meydana geldi.

Dodurga ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken derinliği ise 2.4 kilometre olarak ölçüldü.

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ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği

Yer: ALPAGUT-DODURGA (CORUM)

Tarih: 2024.05.27

Saat: 16:30:11

Enlem: 40.8523

Boylam: 34.7313

Derinlik: 2.4

Büyüklük: 3.5 - 3.6

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Çorum deprem büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği

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