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Haberler Yaşam Çorum'da operasyon! 1500 yıllık altın yüzük ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:36

Çorum'da operasyon! 1500 yıllık altın yüzük ele geçirildi

Çorum'da Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzüğü satmaya çalışan şüpheliyi alıcı kılığına giren jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

İHA
Çorum’da operasyon! 1500 yıllık altın yüzük ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti.

Çorum’da operasyon! 1500 yıllık altın yüzük ele geçirildi

Adli makamlardan alınan iznin ardından operasyon için düğmeye bastı. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri şahısla irtibata geçti.

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Çorum’da operasyon! 1500 yıllık altın yüzük ele geçirildi

Jandarma ekiplerine tarihi eseri satmaya çalışırken yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzük ele geçirildi.

Çorum’da operasyon! 1500 yıllık altın yüzük ele geçirildi

Ele geçirilen yüzük incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi | Video

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