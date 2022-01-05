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Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 13:06

Çorum'da vahşet! Genç kız annesini korkunç bir şeklide katletti

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

İHA
Çorum’da vahşet! Genç kız annesi korkunç bir şeklide katletti

ÇORUM'DA VAHŞET! GENÇ KIZ ANNESİ KORKUNÇ BİR ŞEKLİDE KATLETTİ

Olay, Ulucami Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı.

Çorum’da vahşet! Genç kız annesi korkunç bir şeklide katletti

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

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Çorum’da vahşet! Genç kız annesi korkunç bir şeklide katletti

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çorum’da vahşet! Genç kız annesi korkunç bir şeklide katletti

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.'nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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