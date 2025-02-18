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Çorum'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:40
Çorum'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ülke genelinde olduğu gibi birçok şehirde de eğitimi sekteye uğratıyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini bildirirken, Çorum'da özellikle don ve buzlanma riskine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 19 Şubat Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağına dair yetkililerden gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı?