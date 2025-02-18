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Haberler Yaşam Çorum'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:40 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:40

Çorum'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ülke genelinde olduğu gibi birçok şehirde de eğitimi sekteye uğratıyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini bildirirken, Çorum'da özellikle don ve buzlanma riskine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 19 Şubat Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağına dair yetkililerden gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı?

Çorum’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde okullar için tatil duyuruları yapılıyor. Meteoroloji, 19 Şubat Çarşamba günü Çorum'da havanın daha da soğuyacağını ve kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi. Yetkililer, buzlanma ve don riskine karşı uyarılarda bulunurken, öğrenciler ve veliler tatil kararını merak ediyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil mi?

Çorum’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

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Çorum’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

ÇORUM HAVA DURUMU

Çorum'da 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca aralıklarla devam edecek kar yağışının şehir genelinde buzlanma ve don riskini artıracağını belirtiyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücüler ve yayaların dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor.

Çorum’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Çorum’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Çorum’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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