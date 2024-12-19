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CUMA HUTBESİ 20 ARALIK 2024 PDF OKU: 'Milli ve Manevi Değerlerimizi Muhafaza Edelim' Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
21:10
CUMA HUTBESİ 20 ARALIK 2024 PDF OKU: 'Milli ve Manevi Değerlerimizi Muhafaza Edelim' Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Aralık 2024 Cuma günü için hazırladığı hutbe, "Milli ve Manevi Değerlerimizi Muhafaza Edelim" başlığı ile yayınlandı. Türkiye genelindeki 81 ildeki camilerde, namaz öncesinde imamlar tarafından okunacak hutbe için araştırmalar hız kazandı. İşte, Cuma hutbesi konusu ve metnin tamamı...