CUMA HUTBESİ 20 ARALIK 2024 PDF OKU: ’Milli ve Manevi Değerlerimizi Muhafaza Edelim’ Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ MUHAFAZA EDELİM

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın temel inanç esaslarından biri de peygamberlere imandır. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem'den son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'e kadar bütün peygamberlere iman etmek, inancımızın gereğidir.[1] Peygamberler, Allah'ın kutlu elçileridir. Onlar, Yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için gönderilmişlerdir. İnsanlık, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmeyi onlardan öğrenmiştir.

Aziz Müminler!

Bütün peygamberler gibi Hz. Îsâ da İslam'ı tebliğ eden bir peygamberdir. O da, Allah'tan başka ilah olmadığını, kulluk ve itaatin yalnızca tek olan Allah'a yapılması gerektiğini insanlığa haber vermiştir. Bizler, Yüce Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberlere iman ettiğimiz gibi, Hz. Îsâ'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman ederiz. Bütün peygamberleri sevdiğimiz gibi onu da severiz. Bununla birlikte Hz. Îsâ'ya dayandırılarak tarihi süreç içinde ortaya çıkan; onun tebliğ etmediği ve Cenâb-ı Hakk'ın razı olmadığı hiçbir batıl inancı, tutum, davranış ve sembolü kabul edemeyiz, hayatımızın bir parçası haline getiremeyiz.