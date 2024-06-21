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CUMA HUTBESİ 21 HAZİRAN 2024 İNDİR-OKU: Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriği yayında!
Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
06:18
Cuma Hutbesi 21 Haziran PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, namaz öncesinde duyuruldu. "Yaza Kur'an'la Merhaba" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Peki, 21 Haziran 2024 Cuma hutbesinin konusu nedir, neyi anlatıyor? İşte, Cuma hutbesi konusu ve metnin tamamı...